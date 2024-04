Prazna dvorana raperja Quava sprožila teorijo zarote proti Chrisu Brownu

Ameriški raper Quavo je na nedavnem koncertu nastopil le pred peščico oboževalcev. To je sprožilo divje teorije zarote, da je za slabo udeležbo na koncertu kriv njegov glasbeni tekmec Chris Brown . Nekdanji član hip-hop skupine Migos ima tudi kopico samostojnih uspešnic, a zdi se, da to ni bilo dovolj, da bi privabil poslušalce na koncert, ki se je dogajal čez vikend. Prizorišče ima kapaciteto več kot 5700 gledalcev, vendar se je na posnetkih obiskovalcev zdelo, kot da je raperja obiskalo komaj nekaj 100 obiskovalcev. Tisti, ki so prišli, so se zgnetli pred odrom, preostali del prizorišča pa je bil praktično prazen.

Torej, kaj se je zgodilo? Ker situacije niso komentirali ne raperja ne organizatorji, so po družbenih omrežjih zaokrožile namišljene govorice, da je Quavov tekmec Chris Brown pokupil vse vstopnice za predstavo, zaradi česar je zvezdnik mislil, da bo stopil na oder pred ogromno množico. "Chris Brown je hudoben, očitno je pokupil vse vstopnice za koncert Quava samo zato, da je bila dvorana prazna," je tvitnila oseba. "Chris Brown je kupil večino vstopnic za Quavovo predstavo. To je čisto divjaštvo," je dejal drug oboževalec.

Številni drugi na družbenih omrežjih so govorice označili za dejstvo. Nekateri dvomijo v to, da bi Chris to storil, saj bi bilo zares podlo dejanje kupiti na tisoče vstopnic za predstavo glasbenega tekmeca. Seveda se je zvezdnik moral soočiti s skoraj prazno dvorano, vendar so tisti, ki so zapravili bogastvo za nakup vstopnic, denar položili v njegov žep.

Brown dogodka javno še ni komentiral, a se zdi malo verjetno, da bi bil kriv on, sploh ker oboževalci sumijo, da naj bi to storil kot odgovor na 'žaljivo' skladbo, ki jo je Quavo o Chrisu izdal šele pred nekaj dnevi. Res je, da je je Quavo prodal na milijone plošč, tako sam in kot del skupine Migos, a je možno, da mu tega koncerta enostavno ni uspelo razprodati.