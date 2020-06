Prazni sedeži na Trumpovem zborovanju posledica najstniške spletne prevare

Donalda Trumpa je na sobotnem predvolilnem zborovanju presenetilo ogromno sedežev, ki so žalostno samevali v dvorani. Prizorišče lahko sprejme nekaj manj kot 20 tisoč obiskovalcev, vendar je bila slika tribun v Tulsi na koncu precej drugačna. Ameriški mediji poročajo, da so med vstopnice posegli oboževalci korejskega popa ter uporabniki aplikacije TikTok.

Na zborovanju v Tulsi je predsednik zagotovo pričakoval nepregledno množico, pričakal pa ga je bolj žalosten prizor. Njegovo prvo predvolilno zborovanje po marcu je obetalo velik obisk, organizatorji pa so pred dogodkom v javnost poslali smele napovedi o več kot milijon prijavljenih podpornikov Donalda Trumpa.Predsednik Trumpove volilne kampanjeBrad Parscale je prek Twitterja sporočil, da so za politični shod v Tulsi prejeli milijon prošenj za vstopnice, New York Times in številni novinarji so na shodu ugotovili, da je bila udeležba bistveno manjša.

New York Times poroča, da se je bilo za vstopnico za obisk shoda mogoče registrirati preko spleta. V kolikor uporabnik nakupa ni zaključil je rezervacija za vstopnico ostala aktivna. Načrt o registraciji ter kasneje odstopu od nakupa, se je razširil med uporabniki aplikacije TikTok ter na profilih na družbenih omrežjih, s katerimi upravljajo oboževalci korejske pop glasbe. Na spletu so se tako pojavili posnetki glede samega postopka ter pobud k tem dejanjem, ti pa so imeli milijone ogledov in so bili kasneje v 24 do 48 urah izbrisani z namenom, da bi operacija ostala skrivnost.

icon-expand V Tulsi je samevalo veliko število sedežev. FOTO: AP

''Načrt se je naokrog širil predvsem preko TikTok-a, ki postaja platforma za aktivizem. Twitter in TikTok odlikuje veliko medsebojno zavezništvo, zaradi katerega informacije izredno hitro krožijo. Uporabniki odlično poznajo algoritme ter načine, kako pospešiti proces, da posnetki dosežejo čimveč uporabnikov,'' je dogajanje pojasnil Youtuber Elijah Daniel. Uporabniki so vso vsebino, ki bi lahko izdala velik načrt, takoj izbrisali, da jih sodelujoči v Trumpovi kampanji ne bi zalotili.

icon-expand BTS, izvajalci korejskega popa, imajo veliko bazo oboževalcev, ki so s skupnimi močmi na spletu sposobni speljati marsikatero akcijo. Za gibanje 'Black lives matter' so skupaj zbrali kar milijon evrov sredstev. FOTO: AP