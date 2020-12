Praznični načrti J.Lo in Alexa: Družina, dobra hrana in vino

Zvezdniški par se je po vrnitvi iz New Yorka, kjer sta sodelovala pri prižigu prazničnih lučk ene od veleblagovnic, popolnoma posvetil družini in otrokom, s katerimi bo preživel prihajajoče praznike. Alex je dejal, da si v novem letu želi samo zdravja in cepiva proti covidu-19, ki bo omogočilo, da se stvari znova vrnejo v stare tirnice. Pogreša namreč polne stadione, športne prireditve in dobre večerje v restavracijah.

Alex Rodriguez je na nedavni praznični prireditvi spregovoril o decembrskih načrtih, ki jih imata z Jennifer Lopez. Med prazniki se poskušata izogniti poslovnim obveznostim in nastopom ter se popolnoma posvetiti družini. Letos bodo zaradi pandemije njuna praznovanja nekoliko manjša, saj covid-19 vpliva na pravila pri druženju in preživljanju skupnega časa. ''Dobra družba, družina, dobra hrana in vino – to zmeraj pomaga. Biti skupaj z družino, to je vse, kar je pomembno,''je povedal 45-letnik.

icon-expand J.Lo in Alex Rodriguez med zadnjimi obveznostmi pred začetkom praznikov. FOTO: Profimedia

Odkar sta leta 2017 postala par, sta se v eno združili tudi njuni družini, in tako so osnovali skupno družinsko tradicijo, ki vključuje njune štiri otroke. Lopezova je v zvezo pripeljala 12-letna dvojčka Maxain Emme, Alex pa je oče dvema deklicama, 16-letni Natashi in 12-letni Elli.

icon-expand Pred kratkim sta sodelovala pri prižigu lučk pred newyorško blagovnico. FOTO: Profimedia

''Vedno sva skupaj z najinimi štirimi otroki. To je pravilo številka ena. Radi igramo družabne igre, šah, monopoli, igramo softball,'' je povedal nekdanji športnik in dodal, da sta z Jennifer hvaležna za dodatni čas, ki ga lahko zaradi pandemije preživita s podmladkom:''Imava štiri otroke, trije so stari 12 let, eden je ravno dopolnil 16, to so torej izjemno pomembni trenutki v njihovih življenjih, to, da sva lahko prisotna, in ob njih je resnično lepo darilo.''

V željah, ki jih imata za prihajajoče praznike, sta oba z izbranko bolj skromna: ''Resnično si želiva samo zdravja. Hvaležen sem, da sem zdrav, da je zdrava moja družina, da smo lahko skupaj. Si pa želim cepiva proti bolezni, ki upravlja z našimi življenji. Želel bi si, da lahko gredo ljudje nazaj v službo, da si gospodarstvo opomore. Trenutno je toliko ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja, toliko zaprtih restavracij, trgovin, želim si, da se zadeve znova postavijo na pravo mesto.'' Alex svoje upe za leto 2021 polaga na cepivo, sam pa se že veseli trenutka, ko bo lahko znova obiskal stadione, na katerih napoveduje tekme in se z veseljem druži z igralci. Komaj pa tudi čaka, da bo lahko družino odpeljal v Disneyland in se z izbranko končno usedel na eno od newyorških teras in si privoščil dober obrok.