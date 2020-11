Utrujena Gigi Hadid delila nove fotografije svoje hčerke

Novopečena mama Gigi Hadid je delila galerijo fotografij, pod katero je zapisala: "Nov način zaposlitve in drugačna utrujenost. Toda ona je najboljša, zato je zgodaj dobila božične okraske." Mati in hči sta se na dveh fotografijah skupaj pojavili med druženjem v naravi.

V galeriji lahko oboževalci občudujejo sončni zahod, skrbno okrašeno božično drevo in dom, v katerem je vzdušje že praznično obarvano. Manekenka je sicer novico, da je v veselem pričakovanju, prvič sporočila aprila v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom, septembra pa sta se tako z Zaynom Malikom razveselila 'zdrave in lepe' hčere.