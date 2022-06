Praznovanje štiridnevnega kraljičinega jubileja se zaključuje

Več milijonov Britancev je štiridnevno praznovanje sedem desetletij dolge kraljičine vladavine zaključilo s skupnim kosilom, zabavami po vsej državi in slavnostnim sprevodom. Po Združenem kraljestvu naj bi približno 12 milijonov ljudi popoldan preživelo na piknikih in se zabavalo na zabavah širom kraljevine in tako skupaj praznovalo kraljičin jubilej.

S skupnim obedom so Angleži širom kraljevine praznovali kraljičin jubilej in s simboličnim skupnim kosilom zaključili štiridnevno praznovanje. Nedeljsko popoldan je tako približno 12 milijonov ljudi s skupnim kosilom slavilo občutek skupnosti, ki naj bi simboliziral kraljico Elizabeto in njeno povezovalno vlogo.

Med množico sta se že opoldan podala princ Charles in Camilla, prestolonaslednik pa je v svojem govoru poudaril, da se nesoglasja nikoli več ne bodo vrnila v Veliko Britanijo, s Camillo pa sta simbolično razrezala tudi torto. Dogajanje se je odvijalo na londonskih ulicah in domovih po vsem kraljestvu, Angleži pa so se zbrali tudi na ulicah drugih mest, ki so bile praznično okrašene. V slavnostnem sprevodu, ki je bil kopija tistega, ki se je po londonskih ulicah odvijal leta 1953, ko je bila kraljica okronana, je sodelovalo približno 10.000 ljudi, vključno s 6.000 nastopajočimi.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Praznovanje se je zaključilo tako, kot se je začelo, na balkonu Buckinghamske palače. Tam so množici z balkona pomahali člani kraljeve družine, med katerimi so bili princ Charles, Camilla, princ William z ženo in ostali člani kraljeve družine. Zaključka praznovanja pa sta se udeležila tudi premier Boris Johnson in njegova žena Carrie, ki sta bila tudi med gosti na zahvalni maši. Zbranim so prikazali hologram pravkar okronane kraljice Elizabete, ki je na prestol sedla pred 70 leti.

icon-expand Hologram pravkar okronane kraljice, ki je na prestol sedla pred 70 leti. FOTO: AP

Kraljica je pred tem odpovedala prisotnost na zahvalni maši in konjskih dirkah v Epsom Downsu, veliki koncert, ki se je v njeno čast odvijal v Buckinghamski palači, pa je prek televizijskega prenosa spremljala iz domačega naslanjača. 96-letnica je zadnje mesce nekoliko šibkejšega zdravja in je nekatere kraljeve obveznosti tako že predala sinu in ostalim članom kraljeve družine.