(Pre)vitko manekenko Victorie Beckham označili za bolno

Svetovno znana modna oblikovalka Victoria Beckham je pred kratkim na svojem Instagramu objavila več fotografij, s katerimi je promovirala svojo novo kolekcijo oblačil jesen-zima 2019. Na dveh fotografijah je ena od manekenk oblečena v obleko, s katero je Victoria želela predstaviti smernice za preostanek leta. Kar nekaj oboževalcev pa se je tokrat požvižgalo na modo in so se obregnili ob dejstvo, da je manekenka na fotografiji previtka ter jo označili za bolno.

Ena od uporabnic Instagrama je pod fotografijo zapisala, da je bila njena prva misel ob pogledu na manekenko ta, da je zagotovo bolna. Nekdo je komentiral, da bo manekenka umrla, če bo preskočila samo še en obrok in dodal, da je žalostno videti, da ikona, kot je Victoria, promovira na videz bolne manekenke. "Ne morem verjeti, da ima ta ženska (Victoria) hčerko in misli, da je v redu, če uporablja le takšne manekenke ... V svojo kampanjo bi morala vključiti vse tipe postav," se je glasil naslednji komentar. "Takšne fotografije prispevajo k pojavu motenj hranjenja," je zapisal spet nekdo drug in dodal, da je takšno dejanje skrajno neodgovorno.