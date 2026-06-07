Prebivalci Palerma protestirali zaradi tridnevne poroke Due Lipe

Zvezdniki se že več let navdušujejo nad večdnevnimi poročnimi praznovanji, ko skupaj s svati odpotujejo na bolj eksotične lokacije in zavzamejo celotna mesta. Ob tem se ne ozirajo na lokalno prebivalstvo, ki se mora podrediti njihovim načrtom, zato so ti svoje nestrinjanje začeli izražati s protesti. Pred letom najprej v Benetkah, ko sta si tam večno zvestobo obljubila Jeff Bezos in Lauren Sanchez, zdaj pa na Siciliji, kjer sta se v Palermu poročila Dua Lipa in Callum Turner.

Razburjeni prebivalci Palerma. FOTO: Profimedia

Pred tridnevnim praznovanjem, ki se je začelo v petek, so mesto zavzeli policisti in drugo varnostno osebje, ki je okoli priljubljenih lokacij postavilo varnostne ograde in onemogočilo dostop ostalim obiskovalcem. Zapore so bile postavljene tudi na cestah, prepovedali so upravljanje dronov nad določenimi lokacijami, prebivalci območij, kjer je potekalo poročno slavje, pa so morali podpisati pogodbe o molčečnosti, je poročal The Sun.

Lokalno osebje se je na vse to odzvalo z jezo in mesto prelepilo s plakati, ki so tako v angleškem kot italijanskem jeziku sporočali 'Palermo ni na izposojo!', 'Naši trgi niso vaša dnevna soba!' in 'Palermo ni za bogataše!'. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo kot grafite na stenah.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Palermo je zaradi poroke Due Lipe obstal. Profimedia

Palermo je zaradi poroke Due Lipe obstal. Profimedia

Palermo je zaradi poroke Due Lipe obstal. Profimedia





Concetta Chillemi, lastnica trgovine v Palermu, je za The Guardian dejala, da se prebivalci počutijo, kot da živijo v tematskem parku, Clarissa, ki je lastnica lokala, pa je izpostavila, da je poroka v mesto prinesla veliko težav: "Vse te dni moramo parkirati več kilometrov stran in do službe pešačiti. Ni prav, da so zavzeli mesto. Razumela bi, če bi vse to storili za papeža, ne pa za pevko!"

Kot je še poročal The Sun, sta mladoporočenca za poročno slavje odštela 1,5 milijona evrov. "To bo ogromno in zelo razkošno praznovanje. Najela sta celoten hotel, tako da bodo lahko vsi svati na enem mestu, se skupaj zabavali in uživali konec tedna," je še pred začetkom dogajanja za tabloid razkril vir blizu zakoncev.