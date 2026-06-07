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Tuja scena

Prebivalci Palerma protestirali zaradi tridnevne poroke Due Lipe

Palermo, 07. 06. 2026 13.32 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Dua Lipa

Prebivalci Palerma protestirajo zaradi tridnevnega zaprtja mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož Callum Turner zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za tri dni povabila na Sicilijo.

Zvezdniki se že več let navdušujejo nad večdnevnimi poročnimi praznovanji, ko skupaj s svati odpotujejo na bolj eksotične lokacije in zavzamejo celotna mesta. Ob tem se ne ozirajo na lokalno prebivalstvo, ki se mora podrediti njihovim načrtom, zato so ti svoje nestrinjanje začeli izražati s protesti. Pred letom najprej v Benetkah, ko sta si tam večno zvestobo obljubila Jeff Bezos in Lauren Sanchez, zdaj pa na Siciliji, kjer sta se v Palermu poročila Dua Lipa in Callum Turner.

Razburjeni prebivalci Palerma.
Razburjeni prebivalci Palerma.
FOTO: Profimedia

Pred tridnevnim praznovanjem, ki se je začelo v petek, so mesto zavzeli policisti in drugo varnostno osebje, ki je okoli priljubljenih lokacij postavilo varnostne ograde in onemogočilo dostop ostalim obiskovalcem. Zapore so bile postavljene tudi na cestah, prepovedali so upravljanje dronov nad določenimi lokacijami, prebivalci območij, kjer je potekalo poročno slavje, pa so morali podpisati pogodbe o molčečnosti, je poročal The Sun.

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Lokalno osebje se je na vse to odzvalo z jezo in mesto prelepilo s plakati, ki so tako v angleškem kot italijanskem jeziku sporočali 'Palermo ni na izposojo!', 'Naši trgi niso vaša dnevna soba!' in 'Palermo ni za bogataše!'. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo kot grafite na stenah.

Concetta Chillemi, lastnica trgovine v Palermu, je za The Guardian dejala, da se prebivalci počutijo, kot da živijo v tematskem parku, Clarissa, ki je lastnica lokala, pa je izpostavila, da je poroka v mesto prinesla veliko težav: "Vse te dni moramo parkirati več kilometrov stran in do službe pešačiti. Ni prav, da so zavzeli mesto. Razumela bi, če bi vse to storili za papeža, ne pa za pevko!"

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Kot je še poročal The Sun, sta mladoporočenca za poročno slavje odštela 1,5 milijona evrov. "To bo ogromno in zelo razkošno praznovanje. Najela sta celoten hotel, tako da bodo lahko vsi svati na enem mestu, se skupaj zabavali in uživali konec tedna," je še pred začetkom dogajanja za tabloid razkril vir blizu zakoncev.

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Kot so poročali britanski in italijanski mediji, so na Sicilijo za ta dogodek pripotovali številni zvezdniki, med katerimi so bili glasbenik Mark Ronson, igralka Grace Gummer, igralec in glasbenik Joe Alwyn, pevka Charli XCX, bobnar in glasbeni producent George Daniel, pevec Troye Sivan in legendarni Elton John, ki je mladoporočencema tudi zapel.

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KOMENTARJI5

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AxisDeus
07. 06. 2026 15.36
Pa si misli, da si kot posameznik kaj vreden. Še bistveno manj kot 1.5 milijona.
Odgovori
0 0
oježeš
07. 06. 2026 15.31
Počakajte še pol leta, pa boste imeli ponovno slavje ob ločitvi.
Odgovori
+1
1 0
SAF1
07. 06. 2026 15.28
Meh kolk to sovražim ko se en najde in ti uniči cel dan, večkrat ko grem iz službe zvečer zdaj poleti, namesto da bi prekolesaril 10 metrov moram vse naokoli, ker ti mutavci so se odločili zapreti cesto, ker morajo imeti en idi-otski koncert.
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+1
1 0
Amor Fati
07. 06. 2026 14.36
V Ameriki se prizori serij snemajo kar sredi ulice, če se seveda ne morejo pred modrim ali zelenim zaslonom. Ulica je enostavno zaprta za ves promet in za vse mimoidoče. Protestniki, in tisti, ki si dovolijo kaj preveč, kot denimo to, da se pojavijo na prizorišču snemanja, se morajo pa po zakonu soočiti z zelo zelo visoko denarno globo.
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+1
1 0
Ricinus
07. 06. 2026 14.20
Nekdo je zadevo požegnal in za to dobil lepo “provizijo”. Če iščejo krivca je to to, vsi ostali so pač samo opravljali svojo službo
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+3
3 0
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