Precenjeno? Pramen las Marilyn Monroe vreden dobrih 14 tisoč evrov

Najbrž ni osebe na svetu, ki ne bi česa zbirala – pa naj bodo to vinilne plošče, znamke, stripi, plakati, prtički, knjige ... Marsikaj nam je ljubo. Nekateri pa imajo tudi malce nenavadna zbirateljska nagnjenja. Od danes naprej si lahko omislite celo pramen las igralske in modne ikone Marilyn Monroe, ki je zaigrala v eni najboljših komedij vseh časov Nekateri so za vroče (Some Like It Hot).