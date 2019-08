Pred 120 leti se je rodil mojster suspenza in srhljivke Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock je posnel več kot petdeset filmov. Med najbolj znanimi stvaritvami so Mož, ki je preveč vedel, Gospa, ki izginja, 39 stopnic, Rebecca, Psiho in Ptiči.

Britanski režiser, ki je večino svojih mojstrovin posnel v Hollywoodu, se je rodil v Londonu. Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju, pozneje pa študij nadaljeval na šoli za inženirje in navigatorje. Po končani šoli se je zaposlil v oglasnem oddelku nekega podjetja.

Angleški režiser Alfred Hitchcock , znan predvsem po filmskih kadrih, ki pri gledalcih vzbujajo napeto pričakovanje, je v svoji več kot pol stoletja trajajoči karieri prejel številne nagrade, med drugim zlati globus, več nagrad Laurel in bafto za življenjsko delo. Petkrat je bil nominiran za oskarja za režijo, ki pa ga nikoli ni prejel.

Hitchcockovo filmsko ustvarjanje se razteza od prvega, nedokončanega filma Številka 13v letu 1922 do zadnjega Družinski grobiz leta 1976. Leta 1939 je odšel v Hollywood, kjer je ustvaril vrsto uspešnih filmov z zapletenimi zgodbami, polnimi prevar, pretvarjanja, humorja in groze.

V svojih filmih je želel podati povsem neverjetno zgodbo, povedano na takšen način, da se gledalcu zdi, da se mu povsem enako lahko zgodi že naslednji dan. Za glavne vloge žensk je rad izbiral med plavolasimi igralkami, kot so bile Grace Kelly, Tippie Hedren in Kim Novak, v številnih filmih pa je tudi sam odigral obstransko vlogo in jih tako s svojo bežno pojavitvijo na poseben način zaznamoval.

Umrl je 28. aprila 1980 v Los Angelesu. S svojimi kultnimi filmi je vplival na številne poznejše ustvarjalce srhljivk. Njegovi filmi so doživeli vrsto novih obdelav in različic.