'Pred 15 leti sem spoznal ljubezen svojega življenja'

36-letna Američanka America Ferreraje za obletnico razmerja svojemu možu Ryanu Piersu Williamsu čestitala tudi na Instagramu.

"Pred 15 leti sta se ta dva mladostnika močno in hitro zaljubila. Skupaj sta odrasla in si ustvarila življenje. In zdaj imata dva dojenčka," je zapisala America, ki se je ob svojem življenjskem sopotniku vedno počutila domače.

"Ob tebi Ryan sem se vedno počutila domače. Že od najinega prvega 9-urnega srečanja, na katerem sva jedla enchilade in pasiran fižol. Rada imam najino noro avanturo v tem življenju. Hvala, ker me izbereš vsak dan. Tudi jaz tebe. Na naslednjih 15," je svoj zapis sklenila America. Svoja čustva do nje pa je na Instagramu izlil tudi Ryan, ki je zapisal: