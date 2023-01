Pred 30 leti se je poslovila legendarna Audrey Hepburn.

Audrey Hepburn se je kot Audrey Kathleen Ruston rodila 4. maja 1929 v bruseljski četrti Ixelles mami Nizozemki in očetu Britancu. Sledili so obiski Londona, saj je kot najstnica sanjala, da bo postala baletna plesalka, vendar se je zaradi vojne, ki jo je pustila telesno šibko, profesionalnemu plesu morala odpovedati. Ostala ji je druga izbira – igralski poklic.

Temu so sledili številni prav tako uspešni filmi, kot so Sabrina (1954), Vojna in mir (1956), Ljubezen popoldne (1957), Nunina zgodba (1959) in Moja lepa dama , (1964), med temi pa še Zajtrk pri Tiffanyju (1961), v katerem je z vlogo čedne, iskrive in samosvoje Holly Golightly potrdila tudi svoj status modne ikone.

Že s prvo vlogo v Rimskih počitnicah , v katerih se je kot princesa iz Evrope zaljubila v čednega novinarja v podobi Gregoryja Pecka , se je uvrstila med najbolj priljubljene hollywoodske igralke. Poleg oskarja ji je prinesla tudi zlati globus in britansko bafto.

Študirala je balet v Amsterdamu in igro v Londonu, kjer je tudi nastopala na West Endu. Preboj zanjo je bilo srečanje s francosko pisateljico Colette , ki jo je izbrala za vodilno igralko v odrski priredbi kratke zgodbe Gigi na Broadwayu. Temu sta sledili vloga v romantični komediji Rimske počitnice iz leta 1953 in poznejša slava.

S francoskim modnim oblikovalcem Hubertom de Givenchyjem, ki je zanjo kot svojo muzo ustvaril številne obleke, tudi za filme, je ohranila tesno prijateljstvo vse do svoje smrti 20. januarja 1993. Bila je ena najbolj fotografiranih zvezdnic. Z njenim videzom so sicer tesno povezani še črna očala, visoko speta pričeska, mala črna obleka, ovratna ruta in biserna ogrlica.

Na velikem platnu je zaigrala ob zvezdnikih, kot so Humphrey Bogart, Cary Grant in Sean Connery. Ob številnih priznanjih je kot ena redkih osebnosti prejela vse štiri največje ameriške nagrade v zabavni industriji – oskar, emmy, grammy in tony.

Umrla je štiri leta po zadnjem filmu zaradi raka na črevesju. Pri Ameriškem filmskem inštitutu so jo leta 1999 razglasili za tretjo največjo zvezdnico v zgodovini filma. Delovala je tudi kot Unicefova ambasadorka dobre volje.