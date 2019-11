Pred 90 leti se je rodila Grace Kelly: Igralka, ki je postala princesa

Grace Patricia Kelly, ameriška filmska igralka in monaška princesa

Grace Patricia Kelly, rojena 12. novembra leta 1929 v Filadelfiji, je že v mladosti sanjala, da bo postala igralka. Po srednji šoli se je odpravila po srečo v New York in leta 1949 debutirala na Broadwayju, ker pa ni bila zadovoljna, se je preselila v južno Kalifornijo, da bi se preizkusila na filmu. V prvem filmu, Štirinajst ur Henryja Hathawayja, je nastopila leta 1951, stara 22 let.

Leto kasneje je skupaj z Garyjem Cooperjem in Lloydom Bridgesom zaigrala v vesternu Freda Zinnemanna Točno opoldne, ki je postal zelo priljubljen in Cooperju prinesel oskarja za najboljšo vlogo. Priljubljen je postal tudi njen naslednji film iz leta 1953, Mogambo Johna Forda, v katerem se je znašla v ljubezenskem trikotniku s Clarkom Gableom in Avo Gardner.