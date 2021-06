Pred 95. leti se je rodila Marilyn Monroe

V filmu Monkey Business (Sumljivi posli) iz leta 1952, v katerem je zaigrala s Caryjem Grantom in Gingers Rogers , se je dokazala kot odlična igralka komičnih vlog. Njena zvezdniška kariera se je začela leto kasneje s filmom noir Niagara, za vrhunec njene kariere pa veljata komediji Billyja Wilderja Sedem let skomin (1955) in Nekateri so za vroče (1959) z Jackom Lemmonom in Tonyjem Curtisom .

Že pri 16 letih se je poročila, med vojno, ko so moža Jamesa Doughertyja poslali na pacifiško bojišče, je delala v neki tovarni, kjer je lepoto mladenke opazil fotograf David Conover , ki jo je prepričal, naj postane model. Leta 1946 je podpisala pogodbo z agencijo za fotomodele, se pobarvala v svetlolasko in zamenjala ime. Leta 1947 je osvojila naziv najlepšega kalifornijskega dekleta, istega leta se je začela tudi njena filmska kariera.

Tom Ewell in Marilyn Monroe v komediji Sedem let skomin.

Lik trapaste blondinke, ki zmede in zapeljuje moške z naivnostjo, je ovekovečila v filmuGospodje imajo raje plavolaske (1953). Za njeno pojavnost so bili značilni zapeljiva čutnost, globoki dekolteji in izzivalna pozibavajoča hoja, zapečatena z avro nedolžnosti, pristnosti, krhkosti in skrivnostnosti.

Poročni prstan si je nadela trikrat, poročena je bila še z nekdaj priljubljenim ameriškim športnikom Joejem DiMaggiem, med izbranci pa je bil tudi dramatik Arthur Miller.

Leta 1960 je posnela filmLjubiva se s francoskim lepotcemYvesom Montandom. Z Millerjem sta razdrla zakon in zvezdnica je postajala vse bolj odvisna od alkohola in najrazličnejših tablet. S koktajli šampanjca in uspavalnih tablet ji ni več uspelo brzdati bipolarne motnje in spremljajočih nihanj razpoloženja.

Več kot desetletje je bila najdonosnejša zvezda studia Twentieth Century Fox. Z 20 filmi je studiu prinesla več kot 200 milijonov dolarjev, kar je približno 164 milijonov evrov. Hollywood jo je poznal tudi po stalnem zamujanju na snemanja, s katerim je poskrbela za zakasnitve in podražitve skoraj vseh svojih filmov.