Pred abrahamom se je potepal pri naših italijanskih sosedih

Glavni igralec serije Mentalist, Simon Baker, je nedavno dopolnil 50 let. Pred tem se je potepal po Siciliji in oboževalcem z objavo fotografij na Instagramu pokazal ta barviti del Italije. Številni pa so pod njegovimi fotografijami potožili, da pogrešajo Mentalista, čeprav so od zadnjega dela serije minila že štiri leta.

Simon Baker FOTO: Profimedia Igralec Simon Baker, ki ga najbolje poznamo iz serije Mentalist, je pred nekaj dnevi dopolnil 50 let. Pred abrahamom pa si je privoščil oddih pri naših italijanskih sosedih na Siciliji. Mentalista lahko spremljate na BRIO, kjer vas vsak dan ob 21.00 čakata kar dva dela te priljubljene serije, zato danes ne zamudite prvega dela prve sezone. Italija ga je tako navdušila, da je na Instagramu ob koncu dopusta objavil nekaj barvitih fotografij in poleg kar v italijanščini zapisal: "Adijo, lepa Sicilija in hvala lepa." Čeprav je Simon oboževalcem verjetno želel približati živahne barve Sicilije, so ti v komentarjih raje pisali o tem, kako pogrešajo Mentalista. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Čeprav je zadnji del te priljubljene serije luč sveta ugledal že leta 2015, Simonovim oboževalcem ne moremo zameriti, saj je igralčevo kariero serija močno zaznamovala. Patrick Jane, ki ga je igral Simon, je glavni junak, ki v vlogi neodvisnega svetovalca pri kalifornijski policiji s pomočjo izjemnega čuta za opazovanje in sklepanje rešuje še tako zapletene zločine. Verjetno pa največ oboževalcev zabava dejstvo, da se Patrick Jane zaradi svojih kontroverznih metod in nespoštovanja protokola večkrat znajde v nemilosti policijskih kolegov, po drugi strani pa zaradi svoje učinkovitosti med njimi vzbuja spoštovanje. Njegovo pomoč še posebej ceni njegova šefinja, agentka Teresa Lisbon, ki jo je zaigrala Rubin Tunney. Od danes pa lahko Simona v tej vlogi spremljate na BRIO, kjer bo vsak dan ob 21.00 na sporedu kar dvojna doza Mentalista. Ne zamudite torej prvega dela prve sezone, kjer vas bo Patrick Jane navdušil s svojo kontroverznostjo in hudomušnostjo.