Pred aktivisti ni varna niti voščena lutka kralja Karla III.

Dva izmed protestnikov društva Just Stop Oil sta se tokrat spravila na britanskega kralja Karla III. Svoje nestrinjanje z njegovo politiko glede fosilnih goriv sta izrazila v muzeju Madame Tussauds, kjer sta voščeno lutko Karla III. namazala s čokoladno torto.

20-letni Eilidh McFadden in 29-letni Tom Johnson sta v ponedeljek kupila vstopnice za ogled voščenih lutk v muzeju Madame Tussauds. Njun načrt pa ni bil le ogled kipov, temveč sta se protestnika odločila uničiti prav določeno lutko v muzeju. Poiskala sta britanskega kralja Karla III., prestopila ogrado, ki lutke varuje pred obiskovalci, in jo namazala s čokoladno torto. "Zaščititi želimo naše svoboščine in pravice, obenem pa želimo zaščiti našo zeleno deželo, ki je skupna dediščina vseh nas," sta dejala aktivista.

Poudarila sta tudi, da je kraljica Elizabeta II. leta 2021 v Glasgowu obljubila, da je čas, da se na tem področju od besed premaknejo k dejanjem, zgodilo pa se ni nič. Enako naj bi sicer menil tudi kralj Karel III., ki pa prav tako ni poskrbel za nobene spremembe. Zahteve društva Just Stop Oil so sicer jasne. "Ustavite nafto in plin," so zapisali v izjavi za javnost. Britanska policija je za The Telegraph povedala, da so aretirali štiri osebe, ki so osumljene kaznivega dejanja.