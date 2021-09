Pred hišo Ariane Grande aretirali moškega, ki je grozil z nožem

Gre za 23-letnega Aarona Browna, ki se je prejšnji petek okoli druge ure zjutraj pojavil na domu pop zvezdnice Ariane Grande in zahteval srečanje z 28-letno pevko, poroča TMZ. Ko so ga varnostniki odrinili, je zamahnil z nožem, zaradi česar so poklicali policijo. Zaradi omenjenega incidenta 23-letnika sumijo kaznivega dejanja.

Ni jasno, ali je bila slavna pevka doma, medtem ko se je ekipa njene varnostne službe ukvarjala z Brownom. Po navedbah virov velja za Browna začasna prepoved približevanja, sodnik pa bo na prihajajoči obravnavi odločil, ali bo treba sklep podaljšati.

Lani maja sta Ariana Grande in njena mati Joan za zalezovalca Fidela Henriqueza zahtevali petletno prepoved približevanja. Policija ga je aretirala, potem ko se je izmuznil mimo njenega varovanja, da bi pred njenimi vrati pustil ljubezensko sporočilo. Henriquez je bil za prekršek in kaznivo dejanje, potem ko je domnevno pljunil v policiste, ki so ga aretirali, tudi ovaden.

Zvezdnica se je po poroki sicer nekoliko umaknila iz javnosti. Naj omenimo, da je prejšnji konec tedna izpustila podelitev glasbenih nagrad VMA, udeležila pa se ni niti modnega dogodka Met Gala. A brez skrbi, pred njo je delovna jesen, saj se je pridružila 21. sezoni pevskega šova The Voice, v katerem bo v vlogi žirantke sedla na enega od štirih stolčkov. V omenjenem šovu se je pred tem pojavila maja 2016, in sicer v finalu 10. sezone, ko je nastopila s pesmijo Into You in nato še v duetu s takratno žirantko Christino Aguilera odpela pesem Dangerous Woman. Decembra 2016 je nastopila tudi v finalu 11. sezone The Voice, ko je pri pesmi Faith združila moči s 71-letnim Steviejem Wonderjem. Zvezdnica bo v prihajajoči sezoni zamenjala 28-letnega Nicka Jonasa, ki je bil žirant v 20. sezoni.

Ariana Grande in njen srčni izbranec Dalton Gomez, ki sta se v razmerje spustila aprila lani, sta si poročne zaobljube izmenjala 15. maja. Zvezdnica je bila pred tem zaročena s komikom Petom Davidsonom, s katerim sta se razšla leta 2018.