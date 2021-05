Paparaci pred hišo Bena Afflecka v objektiv ujeli vlomilca

Pred dnevi je završalo, da naj bi bila Ben Affleck in Jennifer Lopez po več kot 15 letih znova skupaj. Paparaci so se oborožili s svojimi fotografi in objektivi ter se namestili pred igralčev dom. Čeprav vedo, da Jennifer trenutno snema film na Kostariki, so vseeno upali, da bodo ujeli vsaj Bena.

A glej ga zlomka, v svoj objektiv so ujeli nekoga drugega. Medtem ko so zjutraj čakali pred igralčevo vilo Pacific Palisades, je vhodna vrata, ki vodijo iz igralčevega dvorišča na ulico, preskočil neznani vlomilec, ki je bil oblečen kot osebni varnostnik. Na njegovo nesrečo, ga je fotografiralo kar nekaj paparacev. Storilec je mirno odkorakal proti svojemu kolesu in pobegnil.

Za Page Six je policija potrdila, da so nekaj minut čez osmo zjutraj prejeli klic, tam pa so stanovalci (torej Ben) izpolnili preiskovalno poročilo o vlomu. Povedali so tudi, da niso nikogar aretirali in da je storilec pobegnil pred njihovim prihodom na posest.