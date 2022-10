Pred izidom nova knjiga Boba Dylana.

Knjiga bo izšla pri založbi Simon and Schuster, časnik The New York Times pa je objavil odlomke, v katerih priljubljeni ameriški pesnik in glasbenik ponuja razmišljanja o pesmi Franka Sinatre Strangers in the Night in himni The Who My Generation. O pesmi slednji uspešnici iz 60. let prejšnjega stoletja, ki je ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine The Who, Dylan pravi, da "nikomur ne dela nobene usluge in vzbuja dvom o vsem". Po njegovem mnenju je morda najbolj iskrena stvar pri tej pesmi strah pred staranjem: "Vsi sledimo prejšnji generaciji, vendar nekako vemo, da je samo vprašanje časa, kdaj jo bomo nasledili." V knjigi bodo tudi razmišljanja o izvajalcih, kot sta Hank Williams in Nina Simone.

Dylan je na folk sceno prodrl v New Yorku v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja. Po vsem svetu je prodal več kot 125 milijonov plošč.

Že leta krožijo govorice, da naj bi izdal drugi del Zapiskov, do takrat pa bodo njegovi oboževalci lahko prebirali njegovo knjigo esejev. 81-letnik ima še vedno natrpan urnik koncertov, ki jih v teh dneh izvaja v Veliki Britaniji. Turnejo naj bi nadaljeval v letu 2024. Leta 2020 je izdal svoj 39. studijski album Rough and Rowdy Ways, s katerim je prejel pohvale kritikov. Pred tem je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za književnost za ustvarjanje novih pesniških izrazov znotraj ameriške pesniške tradicije.