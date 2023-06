Pred koncertom Louisa Tomlinsona v neurju s točo 100 poškodovanih

Po družbenih omrežjih so zaokrožili videoposnetki, ki prikazujejo kaotične razmere, ki so zavladale po neurju s točo v amfiteatru v Red Rocksu. Ljudje, ki so prišli na koncert Louisa Tomlinsona, so se pred vremenskimi razmerami razbežali in skušali zavarovati, a je bilo kljub temu poškodovanih približno 100 ljudi, sedem pa jih je bilo prepeljanih v bolnišnico.

Obiskovalci koncerta Louisa Tomlinsona, ki bi se moral zgoditi v amfiteatru v Red Rocksu v Koloradu, so bili žrtve neurja s točo, ki se je razbesnelo na tem področju. Kot prikazujejo videoposnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, so se ljudje pred ujmo razbežali, kljub temu pa je bilo približno 100 ljudi poškodovanih, sedem pa je bilo hospitaliziranih.

icon-expand Louis Tomlinson je zaradi neurja s točo koncert odpovedal. FOTO: Profimedia

Gasilska reševalna služba West Metro je na Twitterju sporočila, da so poškodovani utrpeli ureznine in zlomljene kosti. Toča je še vedno padala, ko so prvi na kraj prispeli reševalci in poskušali pomagati žrtvam. Dodali so, da so oskrbeli med 80 in 90 ljudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na omenjenem prizorišču na prostem, ki je locirano zahodno od mesta Denver, je bil napovedan koncert pevca Louisa Tomlinsona, ki je zaslovel kot član skupine One Direction. 31-letnik je pozneje na Twitterju zapisal: "Uničen sem zaradi nocojšnjega dogajanja. Upam, da so vsi v redu. Vrnil se bom! Kljub temu, da nisem nastopil, sem čutil vašo strast. Vsem pošiljam ljubezen!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Videoposnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo kaos, ki je zavladal na prizorišču. Padala je debela toča, ljudje pa so se razbežali in iskali zavetje. Veliko se jih je zateklo v svoje avtomobile. "To je bil najbolj strašen večer mojega življenja," je tvitnila neka obiskovalka in dodala: "Na prizorišču Red Rocks je začela padati ogromna toča. S sestro sva na srečo našli zavetje pod znakom. Krvavim, od toče pa imam na glavi velike buške. Upam, da so se vsi uspeli varno vrniti." Nekdo drug je zapisal, da ima rane dobesedno po vsem telesu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke