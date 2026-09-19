Pred koncertom Sheerana poostrili varovanje, Macklemore na vrhu glasbenih lestvic

Britanski glasbenik Ed Sheeran se je pred dnevi znašel v središču javne polemike po tem, ko je bil ameriški raper Macklemore odstranjen z njegove aktualne ameriške turneje. Do zapleta je prišlo po raperjevih javnih izjavah v podporo Palestini, ki jih je podal med nastopom pred Edom Sheeranom v New Jerseyju. Sheeran, ki velja za enega najbolje prodajanih umetnikov vseh časov, je izgubil podporo kolegov, hkrati pa se politično ni želel opredeliti, zaradi česar je razjezil tudi številne oboževalce in širšo javnost. Pred njegovim današnjim koncertom v Filadelfiji so tako lokalne skupine napovedale protestne shode.

Palestinska umetnica v Gazi ustvarila mural v čast Macklemoru. FOTO: Profimedia

Organizatorji so zaradi napovedanih protestov v stanju pripravljenosti, policija pa je potrdila, da bo na območju močno povečala svojo prisotnost, da bi zagotovila varnost obiskovalcev, zaposlenih in okoliških prebivalcev. Tiskovni predstavniki koncerta so prav tako poudarili, da bodo budno spremljali situacijo, saj pričakujejo tako oboževalce, ki želijo slišati glasbenikove uspešnice, kot tudi aktiviste, ki želijo opozoriti na domnevno cenzuro Macklemora in na splošno politična nestrinjanja. Za britanskega izvajalca je to neprijeten položaj, saj je do zdaj njegova turneja, ki se je začela januarja v Aucklandu, potekala brez večjih zapletov, zdaj pa so politični interesi močno preglasili note njegove kitare. Prav tako se 33-letnik v svoji dolgoletni karieri doslej ni znašel v središču večjih polemik ali kritik širše javnosti.

Cene vstopnic padle skoraj za polovico

Cene vstopnic za preostale koncerte turneje so v zadnjih dneh občutno upadle. Po podatkih spletne strani TicketData.com se je cena vstopnice za sobotni koncert na stadionu Lincoln Financial Field v Filadelfiji v enem tednu znižala za 45 odstotkov in je v petek opoldne znašala 65 evrov.

Macklemore FOTO: Profimedia

Macklemore visoko na glasbenih lestvicah