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Pred koncertom Sheerana poostrili varovanje, Macklemore na vrhu glasbenih lestvic

Filadelfija, 19. 09. 2026 16.44 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
E.K.
Ed Sheeran

Odrska idila Eda Sheerana se vse bolj krha. Medtem ko se glasbenik izogiba političnemu opredeljevanju, so protestniki pred njegovim prihajajočim koncertom, za katerega so cene vstopnic padle skoraj za polovico, napovedali shode. Raper Macklemore, ki je bil zaradi podpore Palestini izključen s Sheeranove turneje, pa medtem beleži izjemen uspeh na digitalnih glasbenih lestvicah.

Britanski glasbenik Ed Sheeran se je pred dnevi znašel v središču javne polemike po tem, ko je bil ameriški raper Macklemore odstranjen z njegove aktualne ameriške turneje. Do zapleta je prišlo po raperjevih javnih izjavah v podporo Palestini, ki jih je podal med nastopom pred Edom Sheeranom v New Jerseyju. Sheeran, ki velja za enega najbolje prodajanih umetnikov vseh časov, je izgubil podporo kolegov, hkrati pa se politično ni želel opredeliti, zaradi česar je razjezil tudi številne oboževalce in širšo javnost. Pred njegovim današnjim koncertom v Filadelfiji so tako lokalne skupine napovedale protestne shode.

Palestinska umetnica v Gazi ustvarila mural v čast Macklemoru.
Palestinska umetnica v Gazi ustvarila mural v čast Macklemoru.
FOTO: Profimedia

Organizatorji so zaradi napovedanih protestov v stanju pripravljenosti, policija pa je potrdila, da bo na območju močno povečala svojo prisotnost, da bi zagotovila varnost obiskovalcev, zaposlenih in okoliških prebivalcev. Tiskovni predstavniki koncerta so prav tako poudarili, da bodo budno spremljali situacijo, saj pričakujejo tako oboževalce, ki želijo slišati glasbenikove uspešnice, kot tudi aktiviste, ki želijo opozoriti na domnevno cenzuro Macklemora in na splošno politična nestrinjanja. Za britanskega izvajalca je to neprijeten položaj, saj je do zdaj njegova turneja, ki se je začela januarja v Aucklandu, potekala brez večjih zapletov, zdaj pa so politični interesi močno preglasili note njegove kitare. Prav tako se 33-letnik v svoji dolgoletni karieri doslej ni znašel v središču večjih polemik ali kritik širše javnosti.

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Cene vstopnic padle skoraj za polovico

Cene vstopnic za preostale koncerte turneje so v zadnjih dneh občutno upadle. Po podatkih spletne strani TicketData.com se je cena vstopnice za sobotni koncert na stadionu Lincoln Financial Field v Filadelfiji v enem tednu znižala za 45 odstotkov in je v petek opoldne znašala 65 evrov.

Macklemore
Macklemore
FOTO: Profimedia

Macklemore visoko na glasbenih lestvicah

Čeprav je Macklemore s svojimi izjavami in izbiro nekaterih besed, med katerimi je največ odzivov verjetno sprožila beseda genocid, razburil del javnosti, je bil hkrati deležen tudi velike podpore. Sredi polemik se je več njegovih albumov in največjih uspešnic krepko povzpelo po glasbenih lestvicah. Na ameriški lestvici iTunes Top Songs, ki zajema 200 najbolje prodajanih skladb na platformi, je trenutno uvrščenih kar sedem raperjevih pesmi.

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KOMENTARJI14

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exeskim
19. 09. 2026 17.17
haha, 65 € za Širana?! Če mi jih plača, ne bi šel poslušat tega jamranja..
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+3
6 3
lokson
19. 09. 2026 17.38
Drži se ti Cajke, malinovc.
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-1
0 1
Ai101
19. 09. 2026 17.07
Seveda spodaj komentirata osebka, ki nista prebrala članka. Najprej so izključili raperja, ker je proti ubijanju otrok. Potem je cel bend zapusti Eda, ker je pusy.
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+1
6 5
lokson
19. 09. 2026 16.58
Banda pokvarjena levajzarska.
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-1
6 7
Zemljančan
19. 09. 2026 17.01
se strinjam, pr levakih je tko če se ne strinjaš z njimi te morajo odstranit tako ali drugače, Charlie Kirk recimo...
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+0
6 6
lokson
19. 09. 2026 17.08
Jp. Ta obscesija je res neverjetna. Do včeraj je bil Ed bog, sedaj pa srotke umsko maloposestne pljuvajo po njemu. In zakaj??
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+3
7 4
BrezPitt
19. 09. 2026 17.18
Mu bo jajo zrihtal tompsona in uni avstrijski bend, ki je igral v Bovcu.
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-2
2 4
Ai101
19. 09. 2026 17.20
Ker podpira ubijanje otrok. Ti jih verjetno nimaš in si zaljubljen v Puklastega.
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+0
4 4
gggg1
19. 09. 2026 17.38
Ne, nikjer ni rekel da podpira ubijanje otrok. Rekel je samo, da ne podpira Palestincev. To je ogromna razlika. Žal levičarji razmišljajo samo na način: če nisi za njih, si proti njim.
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+1
2 1
lokson
19. 09. 2026 17.40
Srotek biciklistični. KDO!!!!!!!!!! podpira ubijanje otrok. Si normalen. Zagovedanost biciklistična brezmejna.
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0 0
Abica
19. 09. 2026 17.41
Sploh ocitno ne veste, za kaj gre. Raper odpuscen zaradi pozivov k miru, potem so odstopili se drugi glasbeniki. Širan pa je tiho, ujet med dvema ognjema, ocitno.
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0 0
bu?e24 1
19. 09. 2026 17.42
Sori ti genocidni epstine team banda
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0 0
Abica
19. 09. 2026 17.42
Gggg, desnicarji pa razmisljate kako ze? V Ameriki itak nimas levicarjev, mimogrede, zelo malo jih je.
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0 0
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