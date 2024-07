Pred koncertom Taylor Swift Nemci preimenovali eno od mest

"Odlična ideja je, da Gelsenkirchen začasno preimenujemo v Swiftkirchen," so besede, s katerimi je županja Karin Welge odobrila začasno preimenovanje mesta. Zvezdnica se bo v okviru svoje turneje The Eras Tour v omenjenem mestu ustavila 17., 18. in 19. julija, vse do takrat pa bo mesto nosilo ime Swiftkirchen. Spremembo imena je predlagala ena od vaščank Aleshanee Westhoff, ki je velika oboževalka slavne pevke, zato je sprožila peticijo in pisala županji. "Še posebej me veseli, da lahko danes v Gelsenkirchnu v živo in od blizu doživite kratkotrajno 'preimenovanje' mesta," je ob uradni spremembi, ki se je zgodila 2. julija, dejala županja.