Pred odhodom na oder zaužije ščepec pepela svoje pokojne slavne matere

Rachael Stirling je razkrila, da pred premierno uprizoritvijo gledaliških predstav zaužije zrnce ali dve pepela svoje pokojne matere. Britanska igralka je hči Diane Rigg , ki je zaslovela kot Bondovo dekle ob Georgeu Lazenbyju v vlogi agenta 007, občinstvo pa jo pozna tudi po vlogah v kultni televizijski seriji The Avengers iz šestdesetih let in fantazijski uspešnici Igra prestolov .

49-letnica je o svoji materi, ki je pred šestimi leti izgubila bitko z rakom, in njunem odnosu napisala knjigo spominov z naslovom All About My Mother, v kateri je tako med drugim razkrila tudi svoj neobičajen ritual. "Čeprav so ljudje šokirani, ko jim to povem, se meni zdi povsem naravno," je zapisala po poročanju revije The Independent in dodala: "Čutim, kot da me obdaja, varuje in ščiti. Moja mama je moja supermoč."

Knjiga opisuje tudi ključne trenutke iz zgodnjega življenja njene slavne matere. Pri osmih letih so jo poslali v internat v Anglijo, potem ko je otroštvo preživela v Indiji, kjer je zanjo in njenega starejšega brata Hugha večinoma skrbela varuška, ki se je z njima pogovarjala v hindijščini. V knjigi je spregovorila tudi o ganljivih pismih, ki jih je pokojna igralka pošiljala svojim staršem v domovino, in njenem strahu, da jo bodo v življenju prej ali slej vsi zapustili ali izdali.

Kljub materinemu nasprotovanju je Rachael Stirling sledila njenim stopinjam in se prav tako podala v igralske vode. Za svoje gledališko delo je bila dvakrat nominirana za nagrado Laurence Olivier. Med njenimi filmskimi vlogami sta tudi zgodovinska drama Mlada Viktorija iz leta 2009 in filmska uspešnica Sneguljčica in lovec iz leta 2012.