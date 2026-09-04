Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pred odhodom na oder zaužije ščepec pepela svoje pokojne slavne matere

Los Angeles, 04. 09. 2026 14.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Rachael Stirling

Britanska igralka Rachael Stirling je v svoji novi knjigi spominov razkrila, da se pred uprizoritvijo premiernih gledaliških predstav poslužuje šokantnega rituala. Zaužije namreč ščepec pepela svoje pokojne matere, legendarne igralke Diane Rigg, za katero pravi, da jo obdaja, varuje in ščiti.

Rachael Stirling je razkrila, da pred premierno uprizoritvijo gledaliških predstav zaužije zrnce ali dve pepela svoje pokojne matere. Britanska igralka je hči Diane Rigg, ki je zaslovela kot Bondovo dekle ob Georgeu Lazenbyju v vlogi agenta 007, občinstvo pa jo pozna tudi po vlogah v kultni televizijski seriji The Avengers iz šestdesetih let in fantazijski uspešnici Igra prestolov.

Diana Rigg in George Lazenby
Diana Rigg in George Lazenby
FOTO: Profimedia

49-letnica je o svoji materi, ki je pred šestimi leti izgubila bitko z rakom, in njunem odnosu napisala knjigo spominov z naslovom All About My Mother, v kateri je tako med drugim razkrila tudi svoj neobičajen ritual. "Čeprav so ljudje šokirani, ko jim to povem, se meni zdi povsem naravno," je zapisala po poročanju revije The Independent in dodala: "Čutim, kot da me obdaja, varuje in ščiti. Moja mama je moja supermoč."

Knjiga opisuje tudi ključne trenutke iz zgodnjega življenja njene slavne matere. Pri osmih letih so jo poslali v internat v Anglijo, potem ko je otroštvo preživela v Indiji, kjer je zanjo in njenega starejšega brata Hugha večinoma skrbela varuška, ki se je z njima pogovarjala v hindijščini. V knjigi je spregovorila tudi o ganljivih pismih, ki jih je pokojna igralka pošiljala svojim staršem v domovino, in njenem strahu, da jo bodo v življenju prej ali slej vsi zapustili ali izdali.

Kljub materinemu nasprotovanju je Rachael Stirling sledila njenim stopinjam in se prav tako podala v igralske vode. Za svoje gledališko delo je bila dvakrat nominirana za nagrado Laurence Olivier. Med njenimi filmskimi vlogami sta tudi zgodovinska drama Mlada Viktorija iz leta 2009 in filmska uspešnica Sneguljčica in lovec iz leta 2012.

Rachael Stirling Diane Rigg knjiga spominov igralka

Travis Kelce prvič pokazal svojega novega psa

24ur.com Diddyjeva mati po obtožbah: Ni pošast, za kakršno so ga prikazali
Zadovoljna.si To je bil trenutek, ko se je princesa Diana soočila s Camillo
Bibaleze.si Slavna igralka ujeta s 13-letnim pastorkom – kasneje sta imela otroka
Zadovoljna.si Princesa Diana v jezi svojo mačeho porinila po stopnicah
24ur.com Meghan Markle v središču drame: ali zavaja sledilce in vafljev ni spekla sama?
Bibaleze.si Tako je potekalo jutro kraljeve družine po Dianini smrti
24ur.com Spregovorila še Twitcheva mati: Naša družina je popolnoma zgrožena
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Vsi so sluzili, zdaj pa je priznal tudi sam
Vsi so sluzili, zdaj pa je priznal tudi sam
vizita
Portal
David Zupančič: Otroci niso neumni, učijo se z zgledom
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
12 jajc na dan za takšne stegenske mišice: za vlogo šla do skrajnosti
12 jajc na dan za takšne stegenske mišice: za vlogo šla do skrajnosti
Johnny Depp navdušil z odlično hrvaščino: 'Ajde da se napijemo!'
Johnny Depp navdušil z odlično hrvaščino: 'Ajde da se napijemo!'
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
dominvrt
Portal
To je skrivnost velikanskih buč
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929