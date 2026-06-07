Pred oltar drugič stopil vnuk kraljice Elizabete II., Peter Phillips

Poroka sina princese Anne in tako nečaka kralja Karla III. je bila prava priložnost, da so se zbrali številni člani britanske kraljeve družine. Peter Phillips je pred oltar stopil z izbranko Harriet Sperling, na obredu, ki je potekal v cerkvi v Kemblu, pa so bili poleg staršev in sestre z možem prisotni tudi kralj in kraljica Camilla, princ William s soprogo Catherine, princ Edward s Sophie in ženinovi sestrični, princesi Beatrice in Eugenie s soprogoma.
Čeprav so se zbrali številni člani družine, pa vabila na poroko ni dobil bratranec, princ Harry s soprogo Meghan in stric Andrew ter njegova nekdanja soproga Sarah Ferguson. Kot je za Page Six povedala strokovnjakinja za kraljevo družino Emily Nash, se Harry na seznamu povabljenih ni znašel zaradi slabega odnosa z 48-letnim bratrancem.
"Peter naj s Harryjem ne bi govoril že več let, ker se je njun odnos tako ohladil, ga pač ni povabil na poroko," je dejala in izpostavila: "Peter je zelo zvest in zaščitniški. Bratrancu je vedno stal ob strani. Če bi bila na poroki prisotna oba brata, bi vse skupaj dobilo drugačno perspektivo." S tem se je navezala na spor med princem Williamom in mlajšim bratom. "Tega pa si na veselem dogodku nihče ne želi," je dodala.
Peter je bil med letoma 2008 in 2020 poročen z Autumn Kelly, s katero ima dve hčerki. Je prvi od kraljičinih vnukov, ki se je po ločitvi znova poročil. Ločena je tudi Harriet, ki ima z nekdanjim možem, fitnes trenerjem Antoniom St. Johnom Sperlingom, 13-letno hčerko. Tako njena kot Petrovi hčerki so bile prisotne na poroki.
Kraljica Elizabeta II. je bila najdlje vladajoča monarhinja v britanski zgodovini, saj je na prestolu sedela od leta 1952 do svoje smrti leta 2022. Bila je simbol stabilnosti in kontinuitete skozi obdobje velikih družbenih in političnih sprememb v 20. in 21. stoletju. Njena vloga je bila predvsem ceremonialna in reprezentativna, saj je kot ustavna monarhinja delovala kot povezovalni člen Commonwealtha in ohranjala ugled britanske krone v mednarodnem prostoru.
Peter Phillips je sin princese Anne in njenega prvega moža kapitana Marka Phillipsa. Čeprav je vnuk kraljice Elizabete II., nima kraljevega naziva, saj se je njegova mati odločila, da svojih otrok ne bo obremenjevala s formalnimi nazivi, da bi jim omogočila bolj zasebno življenje. Kljub odsotnosti naziva ostaja član širše kraljeve družine in se udeležuje pomembnih družinskih dogodkov, vendar ne opravlja uradnih dolžnosti v imenu monarhije, kar mu omogoča večjo svobodo pri izbiri poklicne poti.
Commonwealth ali Skupnost narodov je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 56 neodvisnih držav, od katerih so bile skoraj vse nekoč del Britanskega imperija. Organizacija temelji na vrednotah demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Britanski monarh, trenutno kralj Karel III., je simbolni vodja te skupnosti, kar poudarja zgodovinske vezi med Združenim kraljestvom in nekdanjimi kolonijami, hkrati pa spodbuja sodelovanje na političnem, gospodarskem in kulturnem področju.
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