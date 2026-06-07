Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pred oltar drugič stopil vnuk kraljice Elizabete II., Peter Phillips

London, 07. 06. 2026 14.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Peter Phillips poroka

Vnuk pokojne kraljice Elizabete II. je še drugič stopil pred oltar. Peter Phillips, sicer sin princese Anne, se je poročil s Harriet Sperling, med svati pa so bili številni člani kraljeve družine, tudi kralj in prestolonaslednik s soprogama, poročajo mediji.

Poroka sina princese Anne in tako nečaka kralja Karla III. je bila prava priložnost, da so se zbrali številni člani britanske kraljeve družine. Peter Phillips je pred oltar stopil z izbranko Harriet Sperling, na obredu, ki je potekal v cerkvi v Kemblu, pa so bili poleg staršev in sestre z možem prisotni tudi kralj in kraljica Camilla, princ William s soprogo Catherine, princ Edward s Sophie in ženinovi sestrični, princesi Beatrice in Eugenie s soprogoma.

Peter Phillips se je poročil s Harriet Sperling.
Peter Phillips se je poročil s Harriet Sperling.
FOTO: Profimedia

Čeprav so se zbrali številni člani družine, pa vabila na poroko ni dobil bratranec, princ Harry s soprogo Meghan in stric Andrew ter njegova nekdanja soproga Sarah Ferguson. Kot je za Page Six povedala strokovnjakinja za kraljevo družino Emily Nash, se Harry na seznamu povabljenih ni znašel zaradi slabega odnosa z 48-letnim bratrancem.

"Peter naj s Harryjem ne bi govoril že več let, ker se je njun odnos tako ohladil, ga pač ni povabil na poroko," je dejala in izpostavila: "Peter je zelo zvest in zaščitniški. Bratrancu je vedno stal ob strani. Če bi bila na poroki prisotna oba brata, bi vse skupaj dobilo drugačno perspektivo." S tem se je navezala na spor med princem Williamom in mlajšim bratom. "Tega pa si na veselem dogodku nihče ne želi," je dodala.

Peter Phillips s soprogo Harriet Sperling in njunimi hčerkami Islo Phillips, Savannah Phillips ter Georgino Sperling.
Peter Phillips s soprogo Harriet Sperling in njunimi hčerkami Islo Phillips, Savannah Phillips ter Georgino Sperling.
FOTO: Profimedia

Peter je bil med letoma 2008 in 2020 poročen z Autumn Kelly, s katero ima dve hčerki. Je prvi od kraljičinih vnukov, ki se je po ločitvi znova poročil. Ločena je tudi Harriet, ki ima z nekdanjim možem, fitnes trenerjem Antoniom St. Johnom Sperlingom, 13-letno hčerko. Tako njena kot Petrovi hčerki so bile prisotne na poroki.

Razlagalnik

Kraljica Elizabeta II. je bila najdlje vladajoča monarhinja v britanski zgodovini, saj je na prestolu sedela od leta 1952 do svoje smrti leta 2022. Bila je simbol stabilnosti in kontinuitete skozi obdobje velikih družbenih in političnih sprememb v 20. in 21. stoletju. Njena vloga je bila predvsem ceremonialna in reprezentativna, saj je kot ustavna monarhinja delovala kot povezovalni člen Commonwealtha in ohranjala ugled britanske krone v mednarodnem prostoru.

Peter Phillips je sin princese Anne in njenega prvega moža kapitana Marka Phillipsa. Čeprav je vnuk kraljice Elizabete II., nima kraljevega naziva, saj se je njegova mati odločila, da svojih otrok ne bo obremenjevala s formalnimi nazivi, da bi jim omogočila bolj zasebno življenje. Kljub odsotnosti naziva ostaja član širše kraljeve družine in se udeležuje pomembnih družinskih dogodkov, vendar ne opravlja uradnih dolžnosti v imenu monarhije, kar mu omogoča večjo svobodo pri izbiri poklicne poti.

Commonwealth ali Skupnost narodov je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 56 neodvisnih držav, od katerih so bile skoraj vse nekoč del Britanskega imperija. Organizacija temelji na vrednotah demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Britanski monarh, trenutno kralj Karel III., je simbolni vodja te skupnosti, kar poudarja zgodovinske vezi med Združenim kraljestvom in nekdanjimi kolonijami, hkrati pa spodbuja sodelovanje na političnem, gospodarskem in kulturnem področju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kraljica elizabeta II. vnuk peter phillips poroka

Prebivalci Palerma protestirali zaradi tridnevne poroke Due Lipe

Zadovoljna.si Nova romanca v kraljevi družini: vnuk kraljice Elizabete, Peter Phillips, zaročen
24ur.com Kralj Karel III. v Londonu slovesno odkril kipa kraljice Elizabete II. in Filipa
24ur.com Pred katedralo še vedno dolge vrste ljudi: 'To je enkratna priložnost v življenju'
24ur.com Princ Filip na kraljico 'čaka' v posebnem trezorju pod zemljo
24ur.com Množice ljudi se poslavljajo od kraljice Elizabete II.
24ur.com Je to znak, da sta kraljeva para zakopala bojno sekiro?
24ur.com Fotozgodba: Kraljeva poroka
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Zakaj po porodu pride do nenadzorovanega drhtenja celega telesa?
Zakaj po porodu pride do nenadzorovanega drhtenja celega telesa?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
zadovoljna
Portal
Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
vizita
Portal
Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
cekin
Portal
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
moskisvet
Portal
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
dominvrt
Portal
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
okusno
Portal
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
voyo
Portal
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744