Pred oltar drugič stopil vnuk kraljice Elizabete II., Peter Phillips

Poroka sina princese Anne in tako nečaka kralja Karla III. je bila prava priložnost, da so se zbrali številni člani britanske kraljeve družine. Peter Phillips je pred oltar stopil z izbranko Harriet Sperling , na obredu, ki je potekal v cerkvi v Kemblu, pa so bili poleg staršev in sestre z možem prisotni tudi kralj in kraljica Camilla , princ William s soprogo Catherine , princ Edward s Sophie in ženinovi sestrični, princesi Beatrice in Eugenie s soprogoma.

Čeprav so se zbrali številni člani družine, pa vabila na poroko ni dobil bratranec, princ Harry s soprogo Meghan in stric Andrew ter njegova nekdanja soproga Sarah Ferguson. Kot je za Page Six povedala strokovnjakinja za kraljevo družino Emily Nash, se Harry na seznamu povabljenih ni znašel zaradi slabega odnosa z 48-letnim bratrancem.

"Peter naj s Harryjem ne bi govoril že več let, ker se je njun odnos tako ohladil, ga pač ni povabil na poroko," je dejala in izpostavila: "Peter je zelo zvest in zaščitniški. Bratrancu je vedno stal ob strani. Če bi bila na poroki prisotna oba brata, bi vse skupaj dobilo drugačno perspektivo." S tem se je navezala na spor med princem Williamom in mlajšim bratom. "Tega pa si na veselem dogodku nihče ne želi," je dodala.