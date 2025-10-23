Pred oltar stopil dedič modnega imperija Givenchy

Priimek Givenchy je že desetletja sinonim za lepoto, glamur in francosko visoko modo, zato ni presenetljivo, da je bila poroka dediča modnega imperija Seana Taffina de Givenchyja in izbranke Dahye Jung utelešenje elegance in razkošja, pišejo francoski mediji. Par je pred oltar stopil že avgusta v Parizu, sedaj pa sta na družbenem omrežju delila prve fotografije.

V Parizu se je poročil naslednik modnega imperija Givenchy, Sean Taffin de Givenchy. Pred oltar je stopil z izbranko, ki jo je spoznal med študijem, njuno razkošno poročno slavje pa so francoski mediji že označili za poroko leta. Mladoporočenca sta po skoraj dveh mesecih na družbenem omrežju delila prve poročne fotografije, nevesta pa je dogodek opisala kot neresničnega'.

Cerkveni obred je potekal v baziliki svete Klotilde, vodil pa ga je Marc Lambret, ki je daroval svojo zadnjo mašo pred upokojitvijo. Nevesta se je pred številnimi družinskimi člani do oltarja sprehodila v poročni obleki brez naramnic, ki jo je po meri izdelal oblikovalec Andrew Kwon, krasila jo je tančica, ki je segala do katedrale, vse skupaj pa je kombinirala s čevlji s peto modne znamke Manolo Campari. Seanova brata, Lucas in Matthew de Givenchy, sta bila priči, prisotna pa sta bila tudi Seanov stric, ameriški oblikovalec nakita James Taffin de Givenchy, in sestrična Stella de Givenchy. Seanov oče, Hubert Taffin de Givenchy, je umrl leta 2016, ime pa je dobil po svojem slavnem stricu Hubertu de Givenchyju, ki je modno hišo ustanovil leta 1952.

