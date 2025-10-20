Svetli način
Tuja scena

Pred oltar znova stopila nekdanja žena Kevina Costnerja

Santa Barbara, 20. 10. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 53 minutami

K.Z.
4

Po težki ločitveni vojni z zvezdnikom Kevinom Costnerjem je pred oltar znova stopila oblikovalka torbic Christine Baumgartner. Poročila se je s finančnikom Joshem Connorjem, na intimno poroko, ki je bila ob sončnem zahodu, pa je bilo povabljenih 100 svatov, med katerimi so bili najožji družinski člani in prijatelji mladoporočencev.

Christine Baumgartner je znova poročena. Po letu in pol od uradne ločitve od igralca Kevina Costnerja, s katerim je bila poročena 18 let, je večno zvestobo obljubila nekdanjemu sosedu Joshu Connorju. Poročno slavje je bilo v zasebnem vinogradu v Santa Barbari, med svati pa so bili družinski člani in najbližji prijatelji para.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevesta je nosila obleko modne oblikovalke Mire Zwillinger, ki je imela ročno vezene rože in srčast izrez, za poročno zabavo pa je oblekla belo satenasto obleko brez naramnic. Ženin je izbral klasično črno moško obleko in belo srajco z metuljčkom.

Poročno slavje je trajalo cel konec tedna, tako se je lahko par s povabljenimi družil cele tri dni in se jim ni bilo treba posloviti v naglici, poroča People. Mladoporočenca naj bi si želela, da je celotno dogajanje nepretenciozno in se osredotoča na ljubezen, družino in lepoto okolja, kjer so bili zbrani.

Po ločitveni vojni s Kevinom Costnerjem igralčeva nekdanja žena znova zaročena

"Bilo je resnično magično," je za People povedal eden od gostov in dodal: "Lokacija je bila krasna, intimnost pa je celotno dogajanje naredilo še bolj posebno. To ni bilo veliko slavje. Bilo je avtentično, srčno in resnično v njunem stilu. Vsi prisotni so čutili, da so priča nečemu posebnemu."

Par se je zaročil januarja letos, kot so takrat za People povedali viri blizu zaročencev, pa njuni prijatelji in družinski člani nad snubitvijo niso bili presenečeni, saj sta se oba zelo veselila skupne prihodnosti.

kevin costner christine baumgartner poroka nekdanja žena
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
20. 10. 2025 14.48
Dobri sosed je poskrbel za vse njene potrebe , pa vendarle bi se sosed lahko zavedal , da bo njegova nova soproga Cristine , tisto kar je naredila svojemu možu Costnerju , slej ko prej naredila tudi njemu , ženske se pač navadijo .... pa hop sem , pa hop tja ....in potem spet naporna težka ločitev .... no je pa inteligentna tale oblikovalka torbic Cristine , vsakemu možu pobere kar nekaj milijonov .... svoje usluge drago zaračuna .
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
20. 10. 2025 14.37
+0
za v rit je odlicna
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
20. 10. 2025 14.18
+4
Dokler naju prazna denarnica ne loči 😂
ODGOVORI
4 0
veneti
20. 10. 2025 14.31
-2
ne dokler po zakonu ne dobim 50% bom s tabo .
ODGOVORI
0 2
