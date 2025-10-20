Pred oltar znova stopila nekdanja žena Kevina Costnerja

Christine Baumgartner je znova poročena. Po letu in pol od uradne ločitve od igralca Kevina Costnerja , s katerim je bila poročena 18 let, je večno zvestobo obljubila nekdanjemu sosedu Joshu Connorju . Poročno slavje je bilo v zasebnem vinogradu v Santa Barbari, med svati pa so bili družinski člani in najbližji prijatelji para.

Nevesta je nosila obleko modne oblikovalke Mire Zwillinger, ki je imela ročno vezene rože in srčast izrez, za poročno zabavo pa je oblekla belo satenasto obleko brez naramnic. Ženin je izbral klasično črno moško obleko in belo srajco z metuljčkom.

Poročno slavje je trajalo cel konec tedna, tako se je lahko par s povabljenimi družil cele tri dni in se jim ni bilo treba posloviti v naglici, poroča People. Mladoporočenca naj bi si želela, da je celotno dogajanje nepretenciozno in se osredotoča na ljubezen, družino in lepoto okolja, kjer so bili zbrani.