Zaradi predoziranosti skoraj umrla, zdaj proslavlja šest mesecev treznosti

26-letna glasbenica Demetria Devonne Lovato, krajšeDemi Lovato,je julija lani zaradi predoziranosti skoraj umrla. Potem, ko je dlje časa prijateljevala z ljudmi, ki so po mnenju njene mame in njenega založnika, nanjo zelo slabo vplivali, je zaradi želje po trajni spremembi in izboljšanju svojega življenja pristala na kliniki za zdravljenje odvisnosti. Po treh mesecih zdravljenja je bila izpuščena iz klinike, svojo staro družbo pa je zapustila in čas preživljala z ljudmi, ki so nanjo dobro vplivali. Eden takih je tudi modni oblikovalec Henry Levy Just, ki je tako kot Demi, pred časom bil bitko z odvisnostjo od drog in alkohola in jo uspešno premagal. Med njima je pred kratkim preskočila iskrica in njuno prijateljstvo je preraslo v razmerje. Tuji fotografi so njuno medsebojno naklonjenost zapečatili s fotografijami, na katerih sta se poljubljala, prav tako pa sta bila opažena na večerji, kjer sta se držala za roki.

Glasbenica je nedavno obeležila šest mesecev treznosti, ki jo je v ožjem krogu prijateljev in svojcev proslavila s torto, pomemben mejnik v svojem življenju pa je ovekovečila tudi z novo tetovažo na notranji strani kazalca. Pri znanem losangeleškem tetovatorju, ki je sled svojega črnila pustil tudi na zvezdnikih, kot so Miley Cyrus, Joe Jonas in Mandy Moore, se je odločila za diskretno tetovažo vrtnice, za katero je v svoji Instagram zgodbi zapisala, da je z njo ''obsedena.'' Simbol vrtnice poleg ljubezni in ženstvenosti predstavlja tudi človekov duhovni razvoj ter duhovne dosežke.