Pred pol leta srečna mladoporočenca, danes je zgodba precej drugačna

V preteklem letu je 25-letni glasbenik Justin Bieber poskrbel za pravo presenečenje, ko je po nekaj mesecih razmerja popolnoma nepričakovano zasnubil 22-letno manekenko Hailey Baldwin . Novica je presenetila predvsem iz dveh razlogov: njuno razmerje je bilo še popolnoma sveže in večina Bieberjevih oboževalcev je pričakovala, da bo glasbenik ostal v razmerju s svojo otroško ljubeznijo, Seleno Gomez . Čeprav sta mladoporočenca na začetku prekipevala od sreče in en drugemu posvečala zapise ter delila skupne fotografije na družbenih omrežjih, krasila naslovnice številnih revij ter govorila o svojem razmerju ter spolni abstinenci pred poroko, ki naj bi njuno vez le utrdila – pa je zdaj slika nekoliko drugačna.

Na deljeni fotografiji Bieberjeva soproga pozira s prijateljico Joan Smalls , sliko pa je opremila z zapisom ''Hvala.'' Komu oziroma čemu točno se je Hailey zahvalila, ni pojasnila – vsekakor pa je v tem trenutku javnost prepričana, da sta zakonca naletela na oviro. Bieber naj bi se zapiral v osamo, Hailey pa naj bi bila posledično zelo nesrečna. Dan po njenem zabavanju s prijateljicami so fotografi ujeli zakonca med odhajanjem iz enega izmed newyorških hotelov, na njunih obrazih pa je bilo opaziti odtujenost, zamišljenost in praznino.

Bieber še ni pojasnil, s kakšnimi težavami se sooča: zaenkrat je znano le to, da sta zakonca že obiskala zakonskega svetovalca.

V preteklih letih je glasbenik priznal, da je nekaj časa jemal tablete Xanax, ki so med drugim namenjena zdravljenju patološke anksoznosti in stresa, priznal pa je tudi, da je v preteklosti počel stvari, na katere ni pretirano ponosen. ''Mama mi je vedno govorila, da se moram do deklet obnašati spoštljivo. To sem imel v glavi, čeprav sem se ves čas obnašal v nasprotju z njenimi besedami.'' Prav slednja dejanja naj bi 25-letnika spodbudila, da se je zamislil nad svojim spolnim življenjem, se za nekaj časa domnevno popolonoma odpovedal spolnosti in se s Hailey obvezal k preporočnemu celibatu.