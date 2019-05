Pred poroko sta šla zvezdnika narazen

Kot smo že pisali, sta igralka v seriji Igra prestolov Sophie Turner in glasbenik Joe Jonas obisk podelitve nagrad Billboard v Las Vegasu izkoristila še za eno "malenkost". Zaljubljenca sta se namreč na hitro poročila. Glede na njeno odločitev bi marsikdo pomislil, da je bila ljubezen res velika, a zvezdnica je priznala, da sta se oba ustrašila poroke in zaradi tega sta se celo razšla. "Zgodilo se je, da sva se oba zelo prestrašila ... To je bil za naju najhujši dan v življenju." A strah je vladal le za en dan, zaljubljenca sta se pogovorila in odločila, da želita storiti naslednji korak v življenju – postati mož in žena.

Sophie je že pred časom priznala, da se bori z depresijo, zaradi tega se je umaknila tudi iz javnosti. "Šla sem skozi fazo, kjer sme bila zelo duševno nestabilna. In takrat mi je Joe dejal, da se moram naučiti ljubezni do same sebe. Mirno lahko rečem, da mi je nekako rešil življenje."

"Sem na oddihu, vzela sem si čas zase, ker se želim posvetiti svojemu duševnemu zdravju," pa je v intervju priznala voditelju Dr. Philu. Igralka, ki je najbolj znana po vlogi v seriji Igra prestolov je pred kamere stopila, ko je imela 13 let in se kar nekaj let borila s svojo samopodobo, zdaj pri 23 letih pa mladenka razmišlja tudi o tem, da ne želi več biti v soju žarometov.