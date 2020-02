Pred poroko živela v celibatu, zdaj je njuno spolno življenje 'noro'

Do poroke v popolnem celibatu

Zaljubljenca sta se poročila leta 2018 in sevse do takrat vzdržala spolnih odnosov. Čeprav se za današnji čas to sliši nenavadno, sta pred letom dni za revijo Voguezatrdila, da sta bila v popolnem celibatu in da je to najboljša odločitev, ki sta jo kdaj sprejela.

Povedala sta, da je bil celibat najboljša možna odločitev, ki sta jo kdaj sprejela. Priznala sta, da je morda prav želja po tem, da čim prej skupaj okusita posteljne strasti, pripomogla k temu, da svojega razmerja nista vlekla v nedogled, temveč sta se tako hitro odločila za poroko. Kljub temu da sta srečno zaljubljena in se imata rada, pa sta oba izpostavila, da zakon zahteva trdo delo, veliko vlaganja in da to nikakor ni nekakšna magična fantazija.