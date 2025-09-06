Pred poslopjem Armanija nepregledne množice: svet se poslavlja od modnega velikana

Množice ljudi, ki se želijo posloviti od Giorgia Armanija, so se začele zbirati že v petek. Na ulici Via Bergognone v Milanu, ki jo dvakrat letno zaprejo zaradi tedna mode, so tudi tokrat omejili dostop. V stavbi na omenjeni ulici ima podjetje Giorgio Armani svoj sedež od leta 2000, vsebuje pa tudi dvorano z vgrajeno modno pisto.
Armani je umrl v četrtek v 92. letu starosti. Takrat so iz podjetja sporočili, da bo pokojnik v soboto in nedeljo ležal v mrliški vežici na milanskem sedežu podjetja. Pričakovati je, da se mu bodo prišla poklonit velika imena iz sveta mode. Med drugim je danes zgodaj zjutraj lokacijo obiskal predsednik Ferrarija John Elkann. Kasneje ga bodo pokopali v ožjem krogu.
Modnemu velikanu so se med drugim poklonili tudi pred petkovo nogometno tekmo med Italijo in Estonijo v Bergamu.
Vzrok smrti še ni znan, se je pa modni oblikovalec v zadnjem obdobju soočal z zdravstvenimi težavami. Junija se prvič ni pojavil na modni reviji v Milanu, razlog pa je bila bolezen, o kateri v javnosti niso razkrili podrobnosti.
Armani velja za enega najuspešnejših oblikovalcev italijanskega rodu. Forbes je njegovo premoženje lani ocenil na 11,3 milijarde dolarjev, kar ga je uvrstilo na 177. mesto najbogatejših ljudi na svetu.
