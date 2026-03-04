Pred Sabalenko po mesecih namigovanja pokleknil njen izbranec

Po mesecih precej glasnega namigovanja se je Aryni Sabalenki uresničila srčna želja, pred njo je pokleknil njen izbranec Georgios Frangulis . Tenisačica je veselo novico sporočila z objavo videoposnetka na družbena omrežja, kateremu je nato sledila še galerija fotografij.

Poslovnež, s katerim so jo v javnosti prvič opazili aprila 2024, jo je zaročil pred bazenom, ki so ga krasile številne cvetlice in sveče. "Ti in jaz, za vedno," je pripisala ganljivemu videoposnetku in dodala datum njune zaroke, ki se je zgodila 3. marca.

27-letnica kljub ogromni želji ni posumila, da bo tistega dne postala zaročenka. Slednje ji je na koncu povzročilo tudi preglavice, saj ni bila zadovoljna s svojim videzom. Oblečena v belo kratko majico, hlače iz jeansa in japonke je v šali okrcala svojo prijateljico in ji dejala, da bi ji lahko vsaj malo namignila, da bi se bolj uredila.