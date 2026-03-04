Pred Sabalenko po mesecih namigovanja pokleknil njen izbranec

Po mesecih precej glasnega namigovanja se je Aryni Sabalenki uresničila srčna želja, pred njo je pokleknil njen izbranec Georgios Frangulis. Tenisačica je veselo novico sporočila z objavo videoposnetka na družbena omrežja, kateremu je nato sledila še galerija fotografij.
Poslovnež, s katerim so jo v javnosti prvič opazili aprila 2024, jo je zaročil pred bazenom, ki so ga krasile številne cvetlice in sveče. "Ti in jaz, za vedno," je pripisala ganljivemu videoposnetku in dodala datum njune zaroke, ki se je zgodila 3. marca.
27-letnica kljub ogromni želji ni posumila, da bo tistega dne postala zaročenka. Slednje ji je na koncu povzročilo tudi preglavice, saj ni bila zadovoljna s svojim videzom. Oblečena v belo kratko majico, hlače iz jeansa in japonke je v šali okrcala svojo prijateljico in ji dejala, da bi ji lahko vsaj malo namignila, da bi se bolj uredila.
Vrhunska športnica je sicer 36-letniku večkrat javno namignila, da je pripravljena na naslednji korak v njunem razmerju in da se želi poročiti. Ko sta se med tekmo na Odprtem prvenstvu ZDA zaročila dva gledalca, je Sabalenka veseli trenutek komentirala z navdušenjem in v šali priznala, da je medtem pogledala svojega fanta in sarkastično pripomnila, da mu s tem seveda ne želi povzročiti pritiska.
Tega je še okrepila v začetku leta, ko se je na teniškem turnirju v Brisbaneu najprej zahvalila svoji ekipi za podporo, nato pa še svojemu fantu in dodala: "Upam, da te bom kmalu lahko klicala drugače. Naredimo še malo dodatnega pritiska," je dodala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.