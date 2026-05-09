Bezosova žena pred slavnostnim dogodkom po vitkejšo postavo kar h gasilcem

Lauren Sanchez Bezos se je odločila za drastično metodo pri izgubljanju odvečnih kilogramov pred letošnjo slavnostno Met Galo. Žena milijarderja Jeffa Bezosa je po pomoč odšla kar k newyorškim gasilcem. "Obiskala sem newyorško gasilsko enoto in opravila njihov trening," je nekdanja novinarka povedala za Vogue in slednje označila za "verjetno najbolj edinstvene priprave na Met doslej".
Razkrila je, da je trening vključeval vadbo reševanja življenj, plazenje skozi zadimljeno progo z ovirami in nošenje težke opreme. "Bilo je noro, ampak všeč mi je bilo," je povedala za revijo in dodala: "Verjetno sem s tem shujšala približno kilogram."
56-letnica je na letošnji Met Gali nosila svileno modro obleko, kreacijo, ki je bila navdihnjena s portretom Johna Singerja Sargenta Madame X, ki je nekoč veljal za najbolj škandalozno sliko na svetu.
Sanchez se je stroge rutine držala tudi pred svojo lanskoletno poroko, ki je dvignila ogromno prahu po celem svetu. "Nekateri ljudje meditirajo, jaz telovadim," je takrat povedala za Vogue in dodala: "To je nekaj, kar z Jeffom počneva vsako jutro. Spijeva kavo, se pogovarjava o tem, kar se dogaja, in nato greva v telovadnico." Čeprav je pred skokom v zakonski stan za nekaj tednov omejila vnos soli in alkohola, pa se takrat ni lotila restriktivne diete. "Hrana je tako pomemben del življenja. Sem Latinoameričanka," je sklenila.
