Bezosova žena pred slavnostnim dogodkom po vitkejšo postavo kar h gasilcem

Lauren Sanchez Bezos se je odločila za drastično metodo pri izgubljanju odvečnih kilogramov pred letošnjo slavnostno Met Galo. Žena milijarderja Jeffa Bezosa je po pomoč odšla kar k newyorškim gasilcem. "Obiskala sem newyorško gasilsko enoto in opravila njihov trening," je nekdanja novinarka povedala za Vogue in slednje označila za "verjetno najbolj edinstvene priprave na Met doslej" .

Razkrila je, da je trening vključeval vadbo reševanja življenj, plazenje skozi zadimljeno progo z ovirami in nošenje težke opreme. "Bilo je noro, ampak všeč mi je bilo," je povedala za revijo in dodala: "Verjetno sem s tem shujšala približno kilogram."

56-letnica je na letošnji Met Gali nosila svileno modro obleko, kreacijo, ki je bila navdihnjena s portretom Johna Singerja Sargenta Madame X, ki je nekoč veljal za najbolj škandalozno sliko na svetu.