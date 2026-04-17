Tuja scena

Pred smrtjo Princea: 'Z njegovim spominom je bilo nekaj narobe'

Los Angeles, 17. 04. 2026 08.05

K.Z.
Prince

Deset let po smrti glasbene legende Princea se je njegovih zadnjih dni spomnil basist BrownMark, ki je v nedavnem intervjuju za Page Six dejal, da se je v zadnjih mesecih njegovega življenja s pevcem dogajalo nekaj čudnega. Pevec je zaradi prevelikega odmerka fentanila umrl 21. aprila 2016.

Zmedenost, pozabljivost in odpovedovanje načrtov so v zadnjih mesecih spremljali glasbeno ikono Princea. Da z njim nekaj ni bilo v redu, je potrdil tudi pevčev basist BrownMark, ki je z njim igral med letoma 1981 in 1986. Čeprav si nekaj časa nista bila blizu, pa je njun odnos opisal kot bratski.

Prince je umrl leta 2016.
FOTO: AP

"Vedel sem, da je nekaj narobe. Nekaj v njegovem govoru in z njegovim spominom ni bilo v redu," je povedal za Page Six. Glasbenika takrat že nekaj časa nista bila v najboljših odnosih, stik med njima pa je obudil njun skupni prijatelj Jim Lundstrom. "Poklical me je in mi rekel, da ima občutek, da me bo Prince poklical, saj nenehno govori o meni," se je spominjal BrownMark in dodal, da naj bi zvezdnik obžaloval svoje obnašanje do njega in je želel zgladiti spor med njima.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko me je poklical, mi je rekel, da želi odleteti v Minneapolis in urediti nekaj stvari. Hotel je vedeti, ali bi si želel biti vpleten," je njun prvi pogovor opisal basist. "Oba sva bila alfi. Vedno je bilo tako," je povedal in dodal, da je bil njun odnos vedno težaven. Kljub temu je vse, kar je delal v Kaliforniji, pustil in odletel v Minneapolis, a ko je prispel, je Prince pozabil, da ga je povabil.

Basist, ki je s Princem sodeloval tudi na njegovem legendarnem albumu Purple Rain, je tako več dni sam sedel v hotelski sobi in ga čakal, ko je vendarle v avli srečal bobnarja Johna Blackwella mlajšega. "Ne vem, kako naj prikličem Princea. Sedim tukaj in ne vem, kaj se dogaja," se je spominjal, kaj je povedal kolegu, ki je nato poklical pevca, njegov odziv pa je bil, da je pozabil, da ga je poklical.

Preberi še Bodo na dražbi prodali najdražjo Princeovo kitaro?

Basist je nato vseeno odšel do studia. "Takrat sem vedel, da je nekaj narobe. Z njegovim obnašanjem in spominom ni bilo vse v redu," je povedal. Kljub temu pa se je dvojica začela pogovarjati o tem, da bi ustanovila skupino, BrownMark pa se je strinjal, da pride nazaj in bosta sodelovala. Nekaj mesecev pozneje je spakiral svoje stvari v Kaliforniji in ponovno odpotoval v Minneapolis, ko je vstopil v studio, pa je Prince otrpnil.

"Na njegovem obrazu se je izrisala panika in videlo se je, da se je v tistem trenutku spomnil, kaj je storil. Njegov spomin je bil zares slab," je še povedal basist, ki verjame, da so opioidi zelo vplivali na pevčevo življenje, na koncu pa se je zaradi prevelikega odmerka le-teh tudi končalo.

Preberi še Novinarka Lisa Ling o razmerju s Princem: Bilo je res čudno

Kot so po pevčevi smrti poročali ameriški mediji, naj z grammyjem nagrajeni glasbenik ne bi vedel, da so bile tablete, ki jih je kupil pred smrtjo, nevarna droga fentanil, umrl pa je v dvigalu dan pred tem, ko bi se moral sestati s strokovnjakom za zdravljenje odvisnosti. "Tablete res zameglijo spomin, kar se je po mojem mnenju dogajalo tudi njemu. Zlorabljal je zdravila proti bolečinam, ki jih je imel zaradi kolka," je povedal basist, ki je razkril, da pevec javno ni nikoli želel priznati, da ima težave. "Nikakor ne bi priznal, da se bori s težavami in ni dopustil, da bi to kdo opazil," je dodal.

Razlagalnik

Fentanil je izjemno močan sintetični opioid, ki se v medicini uporablja kot analgetik za lajšanje hudih bolečin, pogosto pri bolnikih z rakom ali po operacijah. Je od 50 do 100-krat močnejši od morfija, kar pomeni, da so že mikroskopsko majhne količine lahko usodne. Zaradi njegove visoke potence se pogosto nezakonito meša z drugimi drogami, kar uporabnike izpostavlja velikemu tveganju za nenamerno predoziranje, saj pogosto ne vedo, da je snov, ki jo zaužijejo, kontaminirana s fentanilom.

Album 'Purple Rain', izdan leta 1984, velja za enega najvplivnejših in najbolj prepoznavnih glasbenih dosežkov 20. stoletja. Bil je soundtrack istoimenskega filma in je utrdil Princea kot globalno superzvezdo. Glasbeno je album prelomnica, saj je mojstrsko združil elemente popa, rocka, R&B-ja in funka. Z uspešnicami, kot so naslovna skladba 'Purple Rain', 'When Doves Cry' in 'Let's Go Crazy', je album definiral zvok osemdesetih let in ostaja ključni primer Princeove sposobnosti igranja skoraj vseh inštrumentov ter njegovega edinstvenega umetniškega vizionarstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Lena Dunham razkrila, kateri igralec je na snemanju izgubil živce

Lens
17. 04. 2026 09.24
Že ime je čudno: Fenta - nil.
progresivnidaveknastanovanja
17. 04. 2026 08.38
škoda, je bil top glasbenik
dark Cat
17. 04. 2026 08.38
Tole se bere kot, da je vse izmišljeno .....v bistvu je pa gugl prevod.
leviindesnikekci
17. 04. 2026 08.21
A ni zanimivo, z vsemi, ki so se borili proti trgovini z otroci in elitam, je bilo nekaj narobe. Chetser od Linkin Park, Aviici, Michael Jackson, Prince, Paul Walker, princesa Diana itd. Upam, da je vsem kristalno jasno, da njihove smrti niso bile nakljucne in v okoliscinah, ki so javnosti predstavljene kot uradne.
CorbaMorba
17. 04. 2026 08.20
Preveč dobrih je vzel fentanil. Ostanite varni!
bibaleze
Portal
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Bananine mini palačinke iz 3 sestavin
Bananine mini palačinke iz 3 sestavin
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
zadovoljna
Portal
Se še spomnite Stankice?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
vizita
Portal
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
cekin
Portal
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim denarjem
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
moskisvet
Portal
Zvezdnik obtožen poskusa umora
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
dominvrt
Portal
Nasvet strokovnjaka: ali staro hišo rušiti ali obnoviti?
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Creed 3
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
