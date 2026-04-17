Pred smrtjo Princea: 'Z njegovim spominom je bilo nekaj narobe'

Zmedenost, pozabljivost in odpovedovanje načrtov so v zadnjih mesecih spremljali glasbeno ikono Princea. Da z njim nekaj ni bilo v redu, je potrdil tudi pevčev basist BrownMark, ki je z njim igral med letoma 1981 in 1986. Čeprav si nekaj časa nista bila blizu, pa je njun odnos opisal kot bratski.

Prince je umrl leta 2016. FOTO: AP

"Vedel sem, da je nekaj narobe. Nekaj v njegovem govoru in z njegovim spominom ni bilo v redu," je povedal za Page Six. Glasbenika takrat že nekaj časa nista bila v najboljših odnosih, stik med njima pa je obudil njun skupni prijatelj Jim Lundstrom. "Poklical me je in mi rekel, da ima občutek, da me bo Prince poklical, saj nenehno govori o meni," se je spominjal BrownMark in dodal, da naj bi zvezdnik obžaloval svoje obnašanje do njega in je želel zgladiti spor med njima.

"Ko me je poklical, mi je rekel, da želi odleteti v Minneapolis in urediti nekaj stvari. Hotel je vedeti, ali bi si želel biti vpleten," je njun prvi pogovor opisal basist. "Oba sva bila alfi. Vedno je bilo tako," je povedal in dodal, da je bil njun odnos vedno težaven. Kljub temu je vse, kar je delal v Kaliforniji, pustil in odletel v Minneapolis, a ko je prispel, je Prince pozabil, da ga je povabil. Basist, ki je s Princem sodeloval tudi na njegovem legendarnem albumu Purple Rain, je tako več dni sam sedel v hotelski sobi in ga čakal, ko je vendarle v avli srečal bobnarja Johna Blackwella mlajšega. "Ne vem, kako naj prikličem Princea. Sedim tukaj in ne vem, kaj se dogaja," se je spominjal, kaj je povedal kolegu, ki je nato poklical pevca, njegov odziv pa je bil, da je pozabil, da ga je poklical.

Basist je nato vseeno odšel do studia. "Takrat sem vedel, da je nekaj narobe. Z njegovim obnašanjem in spominom ni bilo vse v redu," je povedal. Kljub temu pa se je dvojica začela pogovarjati o tem, da bi ustanovila skupino, BrownMark pa se je strinjal, da pride nazaj in bosta sodelovala. Nekaj mesecev pozneje je spakiral svoje stvari v Kaliforniji in ponovno odpotoval v Minneapolis, ko je vstopil v studio, pa je Prince otrpnil. "Na njegovem obrazu se je izrisala panika in videlo se je, da se je v tistem trenutku spomnil, kaj je storil. Njegov spomin je bil zares slab," je še povedal basist, ki verjame, da so opioidi zelo vplivali na pevčevo življenje, na koncu pa se je zaradi prevelikega odmerka le-teh tudi končalo.

Kot so po pevčevi smrti poročali ameriški mediji, naj z grammyjem nagrajeni glasbenik ne bi vedel, da so bile tablete, ki jih je kupil pred smrtjo, nevarna droga fentanil, umrl pa je v dvigalu dan pred tem, ko bi se moral sestati s strokovnjakom za zdravljenje odvisnosti. "Tablete res zameglijo spomin, kar se je po mojem mnenju dogajalo tudi njemu. Zlorabljal je zdravila proti bolečinam, ki jih je imel zaradi kolka," je povedal basist, ki je razkril, da pevec javno ni nikoli želel priznati, da ima težave. "Nikakor ne bi priznal, da se bori s težavami in ni dopustil, da bi to kdo opazil," je dodal.