Pred smrtjo z oboževalci delila ganljiv posnetek

Med vožnjo na festival v Taosu (Nova Mehika) pa je Kylie z oboževalci v Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) delila čustveno izpoved. "Ravno sem prispela v Taos in bom tukaj nastopila na festivalu," je začela in pojasnila, da je zadnjih 20 let svojega življenja s sestro in očetom velikokrat potovala v Taos, kjer so obiskali stare starše, strica in ostale člane družine, ki so tam živeli.

"Vsi, razen mojega strica, ki so tukaj živeli, so že umrli, med njimi tudi moj oče in zdaj bom zajokala," je dejala med zadrževanjem solz in povedala, da je postala čustvena, ker se je na tej cesti spomnila vseh trenutkov, ki jih je preživela v avtu s sestro in očetom, ko so se vozili do sorodnikov. V smehu je svojim oboževalcem pripovedovala tudi zabavno zgodbo, ko je njen oče na tej cesti povozil kravo.