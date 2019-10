Pred tremi leti izgubila skrbništvo: ganljivo srečanje mame in sina

"Noro vaju imam rada. Hvala, ker sta me izbrala za svojo mamo," je zvezdnica zapisala pod družinsko fotografijo, na kateri so vsi trije nasmejani.

Spomnimo, da je zvezdnica mehiških telenovel skrbništvo nad sinom izgubila julija 2016, potem ko je sodnik razsodil, da mora svojemu nekdanjemu možu plačevati preživnino. Igralkin prvorojenec Jose Miguel, ki je danes star 17 let, se je rodil, ko je bila Nora poročena z Miguelom Borbollo.

Salinas in Borbolla sta se poročila leta 2002, a sta se po dveh letih odločila ločiti zaradi obtožb zlorabe in groženj. Miguel je trdil, da so ga dali pretepsti, Nora pa ga je obtožila trpinčenja. Miguel je leta 2009 vložil novo obtožbo, v kateri je dejal, da Nora trpi za bipolarno motnjo in alkoholizmom.

"Vedno sem vzdrževala svojega sina, zdaj, ko živi s svojim očetom, mu moram dati 30 odstotkov svoje plače. Presenetljivo je, da moški od ženske zahteva denar za svoje stroške. Tukaj je pomembno, da v Mehiki obstaja šovinizem in da moramo ženske, ki smo mame, delati za to, da preživljamo nekdanje može," je med bojem za skrbništvo dejala Nora, ki je leta 2008 dala ljubezni drugo priložnost ljubezni in se poročila z Mauriciem Beckerjem, s katerim ima hčerko Scarlett. A žal se tudi ta zakon ni obnesel in sta se leta 2012 ločila.