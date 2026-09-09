Pred vilo Nicolasa Cagea zazevala ogromna jama, prebivalce evakuirali

Pred obmorsko hišo hollywoodskega igralca Nicolasa Cagea v Malibuju je nedavno zazevala ogromna udorna jama. Del dovoza pred nepremičnino se je zrušil, asfalt in drugi ostanki pa so končali v globoki luknji, ki sega vse do plaže pod hišo. Nepremičnina je v lasti 62-letnega igralca, v času incidenta pa naj bi bila prazna. Za zdaj ni jasno, ali je bila poškodovana tudi sama hiša.

Jama je bila do nedavnega globoka približno 7,6 metra, merila pa je približno devet krat 18 metrov. Zaradi udora je začel uhajati tudi plin, zato so posredovali gasilci in pristojne službe, ki so uhajanje nekaj ur pozneje spravile pod nadzor. Zaradi nevarnosti so prepovedali vstop v pet bližnjih hiš, skupno pa je bilo v Malibuju z rdečo oznako označenih 31 domov.

Za dramatične razmere je bilo krivo predvsem močno valovanje, povezano z ostanki orkana Marie, ki je vzdolž obale južne Kalifornije povzročil nevarne valove in obalne poplave. Težave niso prizadele le Malibuja, temveč tudi Long Beach, Seal Beach in Dana Point. Nicolas se o dogodku za zdaj ni javno oglasil, njegovi predstavniki pa se na prošnje medijev za komentar niso odzvali.