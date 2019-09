Pred vlomom v dvorec pevke Taylor Swift si je iz vljudnosti sezul čevlje

Policija v Rhode Islandu, je povedala, da so v dvorcu našli 26-letnega Richarda Josepha McEwana, vodja policije Shawn Lacey pa je za The Westerly Sun dejal, da Richard ob aretaciji ni imel obutih čevljev. Ko pa so ga vprašali, zakaj je bos, je odgovoril, da je so ga vedno učili, da mora ob vstopu v dom nekoga drugega iz vljudnosti vedno sneti čevlje.

Zdaj je obtožen vloma in vstopa na tujo posest brez dovoljenja. Vodja policije je še dodal, da so se na pevkinem posestvu že večkrat srečali s sumljivimi ljudmi, vendar je bilo to prvič, da je nekomu dejansko uspelo priti v notranjost dvorca.