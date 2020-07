Pred volitvami bosta izšli dve 'sporni' knjigi o Trumpu

Knjiga Trumpove nečakinje, usposobljene klinične psihologinje Mary Trump, z naslovom "Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega moža na svetu" bo izšla naslednji teden. Knjigo o svojem 15-letnem prijateljstvu s prvo damo ZDA namerava izdati tudi pomočnica Trumpove žene Melanije. Za vrtoglavo ceno se prodaja podpisana fotografija rokovanja Trumpa in Putina.

"Zaradi velikega povpraševanja in izjemnega zanimanja za knjigo Mary L. Trump bo izšla že 14. julija 2020," so v ponedeljek sporočili iz založbe Simon & Schuster. Prvotno naj bi knjiga izšla 28. julija, poroča CNN. V knjigi je predsednik predstavljen kot "poškodovani človek" s "smrtonosnimi pomanjkljivostmi", ki "ogroža zdravje, ekonomsko varnost in socialno tkivo sveta", založba knjigo opisuje na svoji spletni strani. Mary Trump je sicer še vedno vpletena v pravni boj glede tega, ali je kršila zaupni sporazum o poravnavi. Toda sodni primer ne bo vplival na izdajo knjige. Založnik je že natisnil 75.000 izvodov knjige, ki je trenutno najbolj prodajana knjiga na Amazonu. Presegla je celo memoar Johna Boltona "Soba, kjer se je zgodilo".

"Danes je Donald tak, kot je bil, ko je bil star tri leta" Mary Trump je prolog knjige zapisala: "Poleg informacij iz prve roke, ki jih lahko podam kot hči svojega očeta in stričeva edina nečakinja, imam še prednost perspektive usposobljene klinične psihologinje. 'Preveč in nikoli dovolj' je zgodba o najbolj vidni in najmočnejši družini na svetu. In jaz sem edina Trumpova, ki je to zgodbo pripravljena povedati. "

Simon & Schuster sta v ponedeljek prvič objavila tudi zadnjo platnico knjige. Gre za odlomek, ki navaja, da je "danes Donald tak, kot je bil, ko je bil star tri leta: nesposoben je rasti, se učiti ali razvijati, ne more nadzorovati svojih čustev in odzivov niti sprejeti in sintetizirati informacij. "Mary piše tudi o predsednikovem očetu Fredu, ki mu je "povzročil travme", pravi. "Donald je doživel prikrajšanja, ki so ga zaznamovala za vse življenje," trdi Mary. Prejšnji mesec, ko so razkrili obstoj Maryjine knjige, je predsednikov mlajši brat Robert s pravnimi ukrepi poskušal preprečiti njen izid. Zastopa ga eden od predsednikovih odvetnikov, ki že leta dela za Trumpa in njegovo kampanjo za prihajajoče volitve. Čeprav je na nadomestnem sodišču okrožja Queens Robert Trump izgubil, je na vrhovnem sodišču zvezne države New York zmagal. Sodna odredba Mary Trump zaenkrat še prepoveduje tudi vso javno komentiranje. Naslednje zaslišanje se bo odvilo v petek, še poroča CNN.

Dokaz, da je lahko za oportuniste koristna celo mednarodna kriza, je slika predsednika Donalda Trumpa in ruskega premierja Vladimirja Putina. Za podpisano fotografijo njunega rokovanja na vrhu v Helsinkih leta 2018 bo treba odšteti kar 32.500 (28.810 evrov).

Pred volitvami bo izšla tudi knjiga Melanijine nekdanje pomočnice S prvim septembrom naj bi izšla tudi knjiga Melanijine nekdanje pomočnice Stephanie Winston Wolkoff.Gre za memoar o njunem 15-letnem prijateljstvu, ki ga je Winston Wolkoffova začela pisati po tem, ko je bila leta 2018 odpuščena iz Bele hiše. Obtožili so jo, da je njeno podjetje pri načrtovanju slovesnosti leta 2017 in okoliških dogodkov od okoli 26 milijonov dolarjev (23,05 milijona evrov) prejemkov 1,62 milijona dolarjev (1,44 milijona evrov) obdržalo zase. Winston Wolkoffova obtožbe zanika in trdi, da so jo "vrgli pod avtobus". Knjigo je naslovila z "Melanie in jaz". "V memoarju Winston Wolkoffova kronološko opisuje njuno prijateljstvo, ki se je pričelo v New Yorku, do njene vloge zaupnice prve dame, ki jo je prekinil nenadni in javni odhod, do življenja po Washingtonu," je knjiga opisana na strani Vanity Fair.

