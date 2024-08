Pred vrati poroka norveške princese in šamana Dureka Verretta

OGLAS

Norveška princesa Martha Louise se bo poročila s svojim ameriškim partnerjem, samooklicanim šamanom Durekom Verrettom. Po slovesnosti bosta sledila sprejem in zabava v norveškem hotelu, ki ima spa, notranje in zunanje bazene, nočni klub in muzej starodobnih avtomobilov, piše revija Hello. Ženin in nevesta pa sta že v vabilu zapisala, da fotografiranje poroke ne bo dovoljeno.

Praznovanje se je že začelo, saj je kraljeva družina najela vrt hotela v mestu Alesund, ki ima svoj espresso bar in restavracijo ter neposreden dostop do nakupovalnega središča. Mladoporočenca sta določila tudi kodeks oblačenja, svate pa sta že v vabilu obvestila, naj pridejo oblečeni 'kul in seksi'. Dan pred poroko bodo družina in prijatelji uživali v vožnji z luksuznim čolnom do vasice Geiranger. Princesa Martha in šaman Durek ta dan organizirata latinskoameriško zabavo, na kateri bodo plesali salso. "Neverjetno smo veseli, da lahko praznujemo ljubezen v tem čudovitem okolju. Veliko nam pomeni, da zberemo svoje ljubljene na mestu, ki je tako bogato z zgodovino," je v objavi na Instagramu pripisala princesa.

Da sta se zaročila, sta naznanila junija 2022, prejela pa sta tudi kraljev blagoslov. "Navdušeni smo, da se je Durek Verrett pridružil družini in se veselimo praznovanja velikega dne z njima," sta norveška kralj in kraljica ob novici zapisala izjavi. "Marthi in Dureku želimo vse najboljše," sta še dodala. Da bo poroka 31. avgusta 2024 v slikovitem norveškem mestu Geiranger na obali fjorda, ki je bil uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine, je Martha Louise sporočila septembra 2023 na Instagramu. Da se bo Verrett preselil na Norveško in se pridružil kraljevi družini brez kakršnega koli naziva, pa je pred letom poročala norveška državna televizija NRK.