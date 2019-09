Pred zvezdnikom dolgo okrevanje

Slavni igralec in komikKevin Hart je imel na začetku meseca hudo prometno nesrečo, zaradi katere je moral tudi na operacijo hrbtenice. 40-letnik je v nesreči utrpel hujše poškodbe hrbta, na treh mestih mu je celo počila hrbtenica. Čeprav se njegovo zdravstveno stanje že izboljšuje – tuji mediji namreč pišejo, da se je zvezdnik že postavil na noge, pa ga čaka dolgo okrevanje.

Tuji mediji poročajo tudi, da naj bi igralec zapustil bolnišnico v že zelo kratkem času, a potreboval bo 24-urno pomoč ter dolgotrajno fizioterapijo – fizioterapevta na bi obiskoval celo trikrat na teden. Trenutno se domneva, da bo okrevanje trajalo okoli štiri mesece, glede na grde bolečine, s katerimi se trenutno spopada zvezdnik, pa mnogi menijo, da bo pot do popolnega zdravja še daljša.

Komik je bil v prometno nesrečo vpleten prvega septembra, v njegovem so bili še Jared Black za volanom in Rebecca Broxterman, Jeredova zaročenka. Jared naj bi izgubil nadzor nad vozilom, le-to je začelo grdo vijugati po znameniti Mulholland cesti v Los Angelesu, nato prebilo leseno ograjo in pristalo v jarku.