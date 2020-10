Preden je Eva Mendes spoznala Ryana Goslinga, si ni želela otrok

"Imela sem srečo, da sem se 20 let trdo delala. Nikoli prej si nisem želela otroka, dokler se nisem zaljubila v Ryana, in nekako se je poklopilo. Stara sem bila 40 let, ko sem rodila prvega. Mislim, da sem bila pri drugem stara 42 let, tako da se je izšlo. Imela sem že kariero, nato pa sem se povsem osredotočila na družino," je v enem od intervjuju povedala Eva, ki ima z Ryanom Goslingom dve hčerki: 6-letno Esmeraldo Amado in 4-letnoAmado Lee.

Eva, katere zadnji projekt je bil film Izgubljena reka (Lost River) leta 2014, ki ga je režiral Gosling - je dejala, da razmišlja, da bi se vrnila k igranju, zdaj ko se njene hčere že večje. Glede vlog, ki bi jih sprejela, pa ima kar nekaj zahtev.

"Zdi se mi, da je že čas ... Seznam vlog postaja vse krajši in krajši, kar bi igrala," je pojasnila. "Nočem snemati ničesar nasilnega. Nočem narediti nečesa tveganega. Mislim, da mi preostanejo samo še risanke. Nočem ohranjati določenih stereotipov." Nato pa še doda: "Ryan Gosling mora režirati še en film in potem me najame."

"Pozdravljam in občudujem vse tiste ženske, ki zmorejo vse – kariero in materinstvo, vendar nisem ena izmed njih," je pojasnila. "Na srečo imam to možnost, da mi ni treba delati in se zavedam, kako srečna sem, da imam to izbiro.