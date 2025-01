Preden ji je požar uničil dom, je iz njega rešila nagrado pokojne mame

Melissa Rivers je med pogovorom za CNN razkrila, da je med evakuacijo iz doma rešila televizijsko nagrado emmy, ki jo je osvojila njena pokojna mama Joan Rivers . "Če sem popolnoma odkrita, sem pograbila maminega emmyja, fotografijo očeta in risbo mene in mojega sina, ki jo je narisala moja mama." Spomnimo, Joan Rivers je nagrado osvojila leta 1990, in sicer za svojo pogovorno oddajo The Joan Rivers Show .

"Neverjetno je, kaj zgrabiš. Neverjetno je, kaj vzameš," je nadaljevala Melissa, ki je v uničujočem požaru izgubila dom. "Raje sem pograbila risbo, ki je ne morem nadomestiti. Za fotografije vem, kje jih lahko najdem," je dodala 56-letna hčerka slavne mame, ki je poleg naštetih predmetov s seboj vzela še potni list, potrdilo o rojstvu, nekaj zdravil, oblek ter mačjo in pasjo hrano.

"Moje srce je tako zlomljeno, ne samo zaradi mene, ampak zaradi vseh, ki gredo skozi to," je o uničujočih požarih dejala in skrušeno dodala: "To mesto je izbrisano z zemljevida." Na Instagramu je v zapisu pozneje dodala, da je z družino na varnem ter se zahvalila pogumnim gasilcem.

"Z družino smo se varno evakuirali in smo globoko hvaležni, da smo nepoškodovani. Zlomljena sem zaradi opustošenja, ki so ga povzročili požari, ki so tragično uničili moj dom. Želim izraziti svojo globoko hvaležnost pogumnim gasilcem in prvim posredovalcem, ki neutrudno tvegajo svoja življenja, da bi zaščitili naše skupnosti in rešili življenja."