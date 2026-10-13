Camila Mendes je v intervjuju za revijo ELLE Australia razkrila, da je bila nad izbiro Archieja Renauxa za svojega filmskega partnerja v romantični komediji Višji razred še posebej navdušena. "Na srečo imava isto menedžerko, in ko je predlagala, da bi k projektu povabili Archieja, se mi je to zdela odlična ideja, saj mi je bil že malo všeč," je priznala igralka. Dodala je, da ga je pred tem spremljala v seriji Shadow and Bone, kjer jo je navdušil s svojo igro.

Camila Mendes priznala, da ji je bil filmski partner všeč že prej. FOTO: Profimedia

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A njuna kemija ni bila zgolj naključje. Menedžerka ju je povezala prek sporočil, nato pa sta si več mesecev dopisovala in se spoznavala, še preden sta skupaj stopila pred kamere. "Želela sva ustvariti dovolj dobro dinamiko, da bi imela ob začetku snemanja že vzpostavljeno kemijo," je pojasnila 32-letna zvezdnica. V intervjuju za Us Weekly je poudarila, da je prav pristna povezanost med glavnima igralcema ključna za uspešno romantično komedijo.

Preden sta postala filmski par, sta si več mesecev dopisovala. FOTO: AP