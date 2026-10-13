Preden sta postala filmski par, sta si več mesecev dopisovala.

Camila Mendes je v intervjuju za revijo ELLE Australia razkrila, da je bila nad izbiro Archieja Renauxa za svojega filmskega partnerja v romantični komediji Višji razred še posebej navdušena. "Na srečo imava isto menedžerko, in ko je predlagala, da bi k projektu povabili Archieja, se mi je to zdela odlična ideja, saj mi je bil že malo všeč," je priznala igralka. Dodala je, da ga je pred tem spremljala v seriji Shadow and Bone, kjer jo je navdušil s svojo igro.
A njuna kemija ni bila zgolj naključje. Menedžerka ju je povezala prek sporočil, nato pa sta si več mesecev dopisovala in se spoznavala, še preden sta skupaj stopila pred kamere. "Želela sva ustvariti dovolj dobro dinamiko, da bi imela ob začetku snemanja že vzpostavljeno kemijo," je pojasnila 32-letna zvezdnica. V intervjuju za Us Weekly je poudarila, da je prav pristna povezanost med glavnima igralcema ključna za uspešno romantično komedijo.
V filmu Višji razred Camila upodablja ambiciozno pripravnico Ano, ki na službeni poti v London nepričakovano dobi sedež v prvem razredu. Tam spozna očarljivega Williama, ki ga igra Renaux, vendar jo ta pomotoma zamenja za njeno šefinjo. Nedolžna laž Ano popelje v svet razkošja in nepričakovanih romantičnih zapletov, a kmalu se mora soočiti s posledicami svojega pretvarjanja. Kako se bo razpletla njuna ljubezenska zgodba, si lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri na POP TV, ko bo na sporedu romantična komedija Višji razred.
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