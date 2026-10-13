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Preden sta postala filmski par, sta si več mesecev dopisovala

Los Angeles, 13. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Preden sta postala filmski par, sta si več mesecev dopisovala

Igralka Camila Mendes, ki jo je občinstvo spoznalo predvsem v priljubljeni seriji Riverdale, je razkrila zanimivo podrobnost iz zakulisja romantične komedije Višji razred. Priznala je namreč, da ji je bil soigralec Archie Renaux všeč, še preden sta se prvič srečala. Da bi bila njuna kemija pred kamerami čim bolj pristna, sta se več mesecev pred začetkom snemanja spoznavala prek sporočil.

Camila Mendes je v intervjuju za revijo ELLE Australia razkrila, da je bila nad izbiro Archieja Renauxa za svojega filmskega partnerja v romantični komediji Višji razred še posebej navdušena. "Na srečo imava isto menedžerko, in ko je predlagala, da bi k projektu povabili Archieja, se mi je to zdela odlična ideja, saj mi je bil že malo všeč," je priznala igralka. Dodala je, da ga je pred tem spremljala v seriji Shadow and Bone, kjer jo je navdušil s svojo igro.

Camila Mendes priznala, da ji je bil filmski partner všeč že prej.
Camila Mendes priznala, da ji je bil filmski partner všeč že prej.
FOTO: Profimedia
Romantično komedijo Višji razred si lahko v nedeljo ob 20. uri ogledate na POP TV

A njuna kemija ni bila zgolj naključje. Menedžerka ju je povezala prek sporočil, nato pa sta si več mesecev dopisovala in se spoznavala, še preden sta skupaj stopila pred kamere. "Želela sva ustvariti dovolj dobro dinamiko, da bi imela ob začetku snemanja že vzpostavljeno kemijo," je pojasnila 32-letna zvezdnica. V intervjuju za Us Weekly je poudarila, da je prav pristna povezanost med glavnima igralcema ključna za uspešno romantično komedijo.

Preden sta postala filmski par, sta si več mesecev dopisovala.
Preden sta postala filmski par, sta si več mesecev dopisovala.
FOTO: AP

V filmu Višji razred Camila upodablja ambiciozno pripravnico Ano, ki na službeni poti v London nepričakovano dobi sedež v prvem razredu. Tam spozna očarljivega Williama, ki ga igra Renaux, vendar jo ta pomotoma zamenja za njeno šefinjo. Nedolžna laž Ano popelje v svet razkošja in nepričakovanih romantičnih zapletov, a kmalu se mora soočiti s posledicami svojega pretvarjanja. Kako se bo razpletla njuna ljubezenska zgodba, si lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri na POP TV, ko bo na sporedu romantična komedija Višji razred.

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Camila Mendes Archie Renaux Višji razred film simpatija

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