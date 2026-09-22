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Tuja scena

Predmeti Brigitte Bardot prodani za skoraj milijon evrov

Pariz, 22. 09. 2026 19.04 pred 15 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA K.A.
Brigitte Bardot

Predmeti, ki so nekoč pripadali francoski filmski ikoni Brigitte Bardot, so v ponedeljek na dražbi v Parizu dosegli skoraj milijon evrov skupne vrednosti. Na dražbi, ki je trajala skoraj devet ur, so prodali več kot 280 predmetov iz njene zapuščine, so sporočili iz avkcijske hiše Millon.

Predmeti, ki so bili nekoč v lasti legendarne francoske igralke Brigitte Bardot, so dobili nove lastnike. Njene osebne predmete si je v šestih dneh pred dražbo v prostorih dražbene hiše Hotel Drouot v Parizu ogledalo približno 15.000 ljudi, v ponedeljek pa so bili prodani za skoraj milijon evrov skupne vrednosti.

Brigitte Bardot in Bernard D'Ormale
Brigitte Bardot in Bernard D'Ormale
FOTO: Profimedia

Med predmeti, ki so jih ponujali, so bili osebni spominki z njenih posestev La Madrague in La Garrigue v Saint-Tropezu ter iz njenega pariškega stanovanja. Med drugim so prodali pisalni stroj znamke Olivetti, na katerem je filmska ikona napisala drugi del svojih spominov, baletne copate znamke Repetto, portrete, plišaste igrače in številne manjše vsakdanje predmete. Dražba je trajala skoraj devet ur.

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Vrednost predmetov je bila ocenjena na 20 do 10.000 evrov, pri čemer je bila večina predmetov ocenjena na manj kot 100 evrov. Izkupiček dražbe bodo namenili Fundaciji Brigitte Bardot in njenemu edincu Nicolasu-Jacquesu Charrierju.

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Bardot je delovala kot igralka, pevka in kot fotomodel. Svetovno slavo je dosegla s filmi, kot je In Bog je ustvaril žensko. Umrla je decembra lani v starosti 91 let. Sredi 70. let prejšnjega stoletja se je umaknila iz sveta filma in se posvetila dobrobiti živali ter leta 1986 ustanovila Fundacijo Brigitte Bardot.

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Brigitte Bardot predmeti dražba igralka francija

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KOMENTARJI2

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flojdi
22. 09. 2026 19.15
.imela je zanimivo življenje.tega ne more kupit nihče.
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0 0
flojdi
22. 09. 2026 19.19
.za nami navadnimi ponavadi ostane le zbirka stvari ki jih dediči zlahka odnesejo v smeti
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0 0
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