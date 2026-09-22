Predmeti Brigitte Bardot prodani za skoraj milijon evrov

Predmeti, ki so bili nekoč v lasti legendarne francoske igralke Brigitte Bardot, so dobili nove lastnike. Njene osebne predmete si je v šestih dneh pred dražbo v prostorih dražbene hiše Hotel Drouot v Parizu ogledalo približno 15.000 ljudi, v ponedeljek pa so bili prodani za skoraj milijon evrov skupne vrednosti.

Brigitte Bardot in Bernard D'Ormale FOTO: Profimedia

Med predmeti, ki so jih ponujali, so bili osebni spominki z njenih posestev La Madrague in La Garrigue v Saint-Tropezu ter iz njenega pariškega stanovanja. Med drugim so prodali pisalni stroj znamke Olivetti, na katerem je filmska ikona napisala drugi del svojih spominov, baletne copate znamke Repetto, portrete, plišaste igrače in številne manjše vsakdanje predmete. Dražba je trajala skoraj devet ur.

Vrednost predmetov je bila ocenjena na 20 do 10.000 evrov, pri čemer je bila večina predmetov ocenjena na manj kot 100 evrov. Izkupiček dražbe bodo namenili Fundaciji Brigitte Bardot in njenemu edincu Nicolasu-Jacquesu Charrierju.