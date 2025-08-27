'Predporočna pogodba bo daljša od katerekoli knjige, ki jo je on prebral'

Zaroka glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja še vedno odmeva v javnosti. Uporabniki na družbenih omrežjih so novico hitro vzeli za svojo in iz nje ustvarili številne šale.

"Predporočna pogodba bo daljša od katerekoli knjige, ki jo je Travis Kelce kadarkoli prebral," se je na novico o zaroki Taylor Swift in Travisa Kelceja odzval eden od uporabnikov na spletu in se pošalil na račun dejstva, da je denarnica glasbenice precej bolj zajetna kot denarnica športnika.

"To bo za Združene države Amerike najbližje, kar bodo prišle kraljevi poroki."

Najboljše spletne odzive je v galeriji fotografij na družbenem omrežju Instagram delila tudi legendarna glasbena revija Rolling Stone. Eden izmed nuporabnikov se je pošalil na račun glasbenice in njene marketinške žilice: "Poroko bodo predvajali na pretočnih vsebinah, vse skupaj pa bo pradajala na več verzijah vinilne plošče."

"Želite, da grem v službo? Taylor Swift je svetu ravnokar razkrila, da se je zaročila in vi želite, da delam?" se je pošalila ena od oboževalk, medtem ko je druga predlagala, naj Taylor po vzori filma Čarli in tovarna čokolade v eno izmed svojih vinilnih plošč skrije vabilo za poroko. "To bi bilo zagotovilo, da že v prvem tednu dni zasluži pet milijonov dolarjev."

"Tako sem vesela za svojo bližnjo prijateljico Taylor Swift," se je poašlila ena od oboževalk, ki je bila kljub dejstvu, da glasbenice osebno ne pozna, navdušena nad novico. "Na račun zaroke Taylor Swift sem prejela več sporočil, kot če bi se zaročila sama," je dodala druga.

"Med zaobljubami bo napovedala nov album."

Uporabniki so se pošalili tudi na račun opisa, ki ga je glasbenica uporabila, da je svetu sporočila, da je zaročena: "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila." Enega od uporabnikov je zapis spomnil na glavna lika iz animirane uspešnice Neverjetni.