Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

'Predporočna pogodba bo daljša od katerekoli knjige, ki jo je on prebral'

Los Angeles, 27. 08. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
4

Zaroka glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja še vedno odmeva v javnosti. Uporabniki na družbenih omrežjih so novico hitro vzeli za svojo in iz nje ustvarili številne šale.

"Predporočna pogodba bo daljša od katerekoli knjige, ki jo je Travis Kelce kadarkoli prebral," se je na novico o zaroki Taylor Swift in Travisa Kelceja odzval eden od uporabnikov na spletu in se pošalil na račun dejstva, da je denarnica glasbenice precej bolj zajetna kot denarnica športnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To bo za Združene države Amerike najbližje, kar bodo prišle kraljevi poroki."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljše spletne odzive je v galeriji fotografij na družbenem omrežju Instagram delila tudi legendarna glasbena revija Rolling Stone. Eden izmed nuporabnikov se je pošalil na račun glasbenice in njene marketinške žilice: "Poroko bodo predvajali na pretočnih vsebinah, vse skupaj pa bo pradajala na več verzijah vinilne plošče."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Želite, da grem v službo? Taylor Swift je svetu ravnokar razkrila, da se je zaročila in vi želite, da delam?" se je pošalila ena od oboževalk, medtem ko je druga predlagala, naj Taylor po vzori filma Čarli in tovarna čokolade v eno izmed svojih vinilnih plošč skrije vabilo za poroko. "To bi bilo zagotovilo, da že v prvem tednu dni zasluži pet milijonov dolarjev."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tako sem vesela za svojo bližnjo prijateljico Taylor Swift," se je poašlila ena od oboževalk, ki je bila kljub dejstvu, da glasbenice osebno ne pozna, navdušena nad novico. "Na račun zaroke Taylor Swift sem prejela več sporočil, kot če bi se zaročila sama," je dodala druga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Med zaobljubami bo napovedala nov album."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uporabniki so se pošalili tudi na račun opisa, ki ga je glasbenica uporabila, da je svetu sporočila, da je zaročena: "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila." Enega od uporabnikov je zapis spomnil na glavna lika iz animirane uspešnice Neverjetni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
taylor swift travis kelce zaroka odzivi memes šale
Naslednji članek

Lil Nas X po aretaciji: Z menoj bo vse v redu, a to je bilo strašno!

SORODNI ČLANKI

Najstnik obsojen zaradi sodelovanja pri načrtovanju napada na oboževalce Swiftove

Kako se je Donald Trump odzval na zaroko Taylor Swift?

Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

Je igralki Zoë Kravitz še dovoljen vstop v hišo Taylor Swift?

Taylor Swift razkrila podrobnosti novega albuma

Zoë Kravitz in njena mama Lisa Bonet v hiši Taylor Swift izgubili kačo

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
27. 08. 2025 19.24
Jaz pa hoto sn v svet, svojo zvezdo ujet…
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 08. 2025 19.08
+1
😄
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
27. 08. 2025 19.07
+0
In medtem je Tom zaprosil Ano, rekoč, da noče več čakati na ljubezen. Ne vem kaj čakate z objavo. People jo je že povzel.
ODGOVORI
1 1
Levi so barabe
27. 08. 2025 18.51
-1
A kr pogodba za tako "pravo" ljubezen? Drobni tisk naj prebere. Itak pa se bosta nekoč ločila in pol bo imela nov material za album, pokvarjenka.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163