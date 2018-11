Predrzne roparje pregnali zvezdnikovi varnostniki

Po pisanju tujih medijev so oktobra nadzorne kamere v Oxfordshiru posnele poskus vloma v skoraj sedem milijonov evrov vredno počitniško vilo zakoncevDavida in Victorie Beckham. Družina je bila sicer v času napada ravno na poti v Sydney na t. i. "Invictus games". Na srečo so roparje pregnali mimoidoči, vir blizu družine pa je medijem zaupal, da je slavno družino poskus vloma grdo prestrašil, zato so se odločili, da poostrijo varnostni nadzor.

Očitno pa so bili roparji odločeni, da rop znova izpeljejo. Ker pa je družina najela varnostnike ter pse čuvaje, so bili roparji s posestva pregnani, še preden so dosegli hišo. Po pisanju tujih medijev je policija identificirala roparje, šlo naj bi za pripadnike mamilarske združbe, ki že 30 let vlamlja v hiše, na grbi pa naj bi imela celo nekaj umorov.