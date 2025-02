Predsednica republikancev na NYU odstopila zaradi izjave o Barronu Trumpu

Ni skrivnost, da je Barron Trump eden izmed najbolj obleganih študentov Univerze v New Yorku. Njegovo ime pa se je pojavilo v škandalu, ko ga je predsednica republikanskega kluba univerze označila za nenavaden pojav na kampusu Greenwich Village. Kaya J. Walker trdi, da so bile njene besede namerno in zlonamerno napačno interpretirane, in v dobrobit kluba odstopa iz svojega položaja.

Predsednica republikanskega kluba Univerze v New Yorku Kaya J. Walker odstopa s svojega položaja zaradi nedavnega komentarja o najmlajšem sinu predsednika Donalda J. Trumpa Barronu Trumpu in njegovem življenju kot študentu na šoli. "Na neki način je nenavadna pojava na kampusu," je povedala za Vanity Fair in dodala: "Obišče predavanja in gre domov."

Zdaj je Kaya v pismu predsedniku newyorške zveze univerzitetnih republikancev po poročanju E! News delila svojo stran zgodbe in zatrdila, da je njen komentar obravnaval obsedenost, ki se je razvila okoli Barrona v kampusu, in da s tem ni opisovala 18-letnika samega. "Moj komentar za Vanity Fair je bil smešno napačno razumljen, kot da se mi zdi nenavadno, da je Barron Trump študent, ki dnevno migrira, čeprav se v resnici večina študentov na NYU – vključno z menoj – na fakulteto dnevno vozi," je Kaya zapisala v svojem pismu, ki ga je delila študentska organizacija NYU College Republicans in dodala: "Posebnost', o kateri sem govorila, je nezdrava fascinacija ljudi nad najstnikom, ki se preprosto ukvarja s svojimi stvarmi in hodi na fakulteto, ne pa Barron Trump sam." Študentka je še dodala, da ne pozna sina Melanie Trump, in zatrdila, da ga na kampusu niti ni videla. Izpostavila je po njenem mnenju grdo plat kulture njihovega kampusa in drugih, ki si radi ustvarijo enostranske odnose s slavnimi. Nato je izpostavila slavna brata Dylana Sprousa in Cola Sprousa in primerjala načine, na katere sta bila zasledovana ter se dotaknila vseh fotografij Barrona, ki krožijo med študenti fakultete.