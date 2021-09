Predsednik Južne Koreje skupini BTS podelil status odposlancev in diplomatske potne liste

Ima lahko boy band, torej fantovska skupina, velik pomen za državo, diplomatski in ekonomski? Južnokorejci vedo, da lahko, zato je predsednik države za grammyja nominirani skupini BTS podelil poseben status odposlancev in diplomatske potne liste. Priznal pa je tudi, da veliko svetovnih voditeljev v pogovoru prebije led z omembo skupine, nekateri so si celo zaželeli, da bi BTS nastopili med njihovimi obiski Južne Koreje.