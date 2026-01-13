Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Predstavili prvo barbiko z avtizmom

Los Angeles, 13. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Barbie z avtizmom vzpodbuja otroke, da na svet okoli sebe pogledajo z odprtimi očmi.

Podjetje, ki izdeluje lutke Barbie, je predstavilo prvo barbiko z avtizmom. Z njo želijo otroke spodbuditi, da se igrajo s punčkami, ki odražajo realni svet okoli njih, s tem pa ne želijo izključevati nikogar.

Lutka Barbie ni le igrača, s katero so odraščale generacije deklic, postala je tudi lik v filmu, ki je podiral rekord za rekordom, podjetje, ki lutke izdeluje, pa spodbuja raznolikost in vključenost vseh. Nova punčka, ki so jo predstavili pred kratkim, ima avtizem, kot so povedali v izjavi za javnost, pa tako želijo spodbuditi otroke, da so bolj pozorni na svet okoli sebe in ne izključujejo nikogar.

Predstavili so prvo Barbie z avtizmom.
Predstavili so prvo Barbie z avtizmom.
FOTO: Profimedia

Barbie je nastala v sodelovanju z ameriško dobrodelno organizacijo Autistic Self Advocacy Network, oblikovali pa so jo tako, da predstavlja otroke z avtizmom in njihov način komunikacije in doživljanja sveta. Njene oči zrejo nekoliko na stran, s tem pa naj bi ponazarjale, da se ljudje z avtizmom pogosto izogibajo neposrednemu očesnemu stiku.

Njena zapestja in komolci so popolnoma gibljivi, kar omogoča ponavljajoče se fizične gibe, kot sta stimulacija in mahanje z rokami, ki nekaterim ljudem z avtizmom pomagajo pri obdelavi senzoričnih informacij ali izražanju navdušenja.

Barbie z avtizmom vzpodbuja otroke, da na svet okoli sebe pogledajo z odprtimi očmi.
Barbie z avtizmom vzpodbuja otroke, da na svet okoli sebe pogledajo z odprtimi očmi.
FOTO: Profimedia

Lutka ima na glavi roza slušalke, ki naj bi ponazarjale, da si želi stišati hrup okolice, oblečena pa je v vijoličasto ohlapno obleko s črtami, ki ponazarja zmanjšanje stika blaga s kožo. V roki drži tablico, s pomočjo katere lažje komunicira.

Od prve lutke, ki so jo predstavili leta 1959, do leta 2019, podjetje ni izdelovalo punčk, ki bi ponazarjale drugačnost. Zdaj pa so se punčkam, ki so nastale po podobi resničnih zvezdnic, športnic in tudi znanstvenic, pridružile še lutka, ki je slepa, lutka na invalidskem vozičku, punčka z Downovim sindromom, lutka s protezo in nedavno še Barbie z diabetesom tipa 1.

Preberi še Raznolikost v svetu lutk: predstavili prvo barbiko z diabetesom

"Vedno smo si prizadevali poustvariti svet, kot ga vidijo otroci in možnosti, ki si jih predstavljajo. Ponosni smo, da lahko predstavimo prvo Barbie z avtizmom, s katero izpolnjujemo naša prizadevanja," je v izjavi za javnost povedala direktorica podjetja Jamie Cygielman.

Razlagalnik

Avtizem, znan tudi kot motnja avtističnega spektra (MAS), je razvojna nevrološka motnja, ki vpliva na komunikacijo, socialno interakcijo in vedenje posameznika. Ljudje z avtizmom lahko doživljajo svet drugače, kar se lahko kaže v posebnih interesih, ponavljajočih se gibih, občutljivosti na senzorične dražljaje (kot so zvoki, svetloba ali dotik) ter v drugačnem načinu navezovanja stikov z drugimi. Spekter avtizma je zelo širok, kar pomeni, da se simptomi in njihova intenzivnost pri posameznikih zelo razlikujejo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
barbie avtizem lutka punčka

Pregrešno drage 'darilne vrečke': potovanja, kozmetika in gurmanski presežki

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Obiskal ga je duh pokojne matere
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450