Predstavili prvo barbiko z avtizmom

Lutka Barbie ni le igrača, s katero so odraščale generacije deklic, postala je tudi lik v filmu, ki je podiral rekord za rekordom, podjetje, ki lutke izdeluje, pa spodbuja raznolikost in vključenost vseh. Nova punčka, ki so jo predstavili pred kratkim, ima avtizem, kot so povedali v izjavi za javnost, pa tako želijo spodbuditi otroke, da so bolj pozorni na svet okoli sebe in ne izključujejo nikogar.

Predstavili so prvo Barbie z avtizmom. FOTO: Profimedia

Barbie je nastala v sodelovanju z ameriško dobrodelno organizacijo Autistic Self Advocacy Network, oblikovali pa so jo tako, da predstavlja otroke z avtizmom in njihov način komunikacije in doživljanja sveta. Njene oči zrejo nekoliko na stran, s tem pa naj bi ponazarjale, da se ljudje z avtizmom pogosto izogibajo neposrednemu očesnemu stiku. Njena zapestja in komolci so popolnoma gibljivi, kar omogoča ponavljajoče se fizične gibe, kot sta stimulacija in mahanje z rokami, ki nekaterim ljudem z avtizmom pomagajo pri obdelavi senzoričnih informacij ali izražanju navdušenja.

Barbie z avtizmom vzpodbuja otroke, da na svet okoli sebe pogledajo z odprtimi očmi. FOTO: Profimedia

Lutka ima na glavi roza slušalke, ki naj bi ponazarjale, da si želi stišati hrup okolice, oblečena pa je v vijoličasto ohlapno obleko s črtami, ki ponazarja zmanjšanje stika blaga s kožo. V roki drži tablico, s pomočjo katere lažje komunicira. Od prve lutke, ki so jo predstavili leta 1959, do leta 2019, podjetje ni izdelovalo punčk, ki bi ponazarjale drugačnost. Zdaj pa so se punčkam, ki so nastale po podobi resničnih zvezdnic, športnic in tudi znanstvenic, pridružile še lutka, ki je slepa, lutka na invalidskem vozičku, punčka z Downovim sindromom, lutka s protezo in nedavno še Barbie z diabetesom tipa 1.

"Vedno smo si prizadevali poustvariti svet, kot ga vidijo otroci in možnosti, ki si jih predstavljajo. Ponosni smo, da lahko predstavimo prvo Barbie z avtizmom, s katero izpolnjujemo naša prizadevanja," je v izjavi za javnost povedala direktorica podjetja Jamie Cygielman.