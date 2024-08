'Predstavljajte si, da Vin Diesel pride na vašo poroko'

Predstavljajte si, da ste ravno sredi poročnega fotografiranja, pa se za vami naenkrat ustavi eleganten črn avto. Iz njega izstopi gospod in vam pove, da bi vam nekdo želel čestitati za poroko. A to ni kar nekdo, to je eden in edini Vin Diesel, ki izstopi iz avta in presenečeni nevesti in ženinu čestita ob vstopu v zakon. In ne to ni filmska zgodba, temveč zgodba mlade Lejle, ki se je konec julija poročila v Münchnu.